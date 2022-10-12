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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الدولار والعملات اليوم الأربعاء 12-10-2022

أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية

استقر سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 12-10-2022، بحسب أخر تحديث للبنك المركزي المصري.

وعالميا، انخفض سعر الدولار بنحو 0.3 بالمئة مقابل منافسيه، مما يجعل المعدن النفيس المقوم بالدولار أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

يرصد “صدى البلد”، أسعار الدولار والعملات الأجنبية في البنك المركزي المصري اليوم، الأربعاء ، الموافق 12 أكتوبر 2022، وذلك بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري. 

وأعلن البنك المركزي أن سعر شراء الدولار 19.63 جنيه وسعر البيع 19.70 جنيه، فيما سجل سعر شراء اليورو 19.08 جنيه، وسعر البيع 19.70 جنيه لكل يورو. 

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وسجل أيضا الجنيه إسترليني سعر الشراء 21.78 جنيه، وسعر البيع 21.87. جنيه، أما سعر الفرنك السويسري فقد سجل للشراء 19.71 جنيه وسجل سعر البيع 19.78  جنيه، أما سعر العملة اليابانية، فقد سجل سعر 100 ين ياباني للشراء 13.48 جنيه، وسعر البيع 13.53 جنيه.

وعلى صعيد العملات العربية، فسجل الريال السعودي  سعر الشراء عند 5.22 جنيه وسعر البيع عند 5.24 جنيه، والدينار الكويتي سجل سعر للشراء 63.25 جنيه، وسعر البيع 63.52 جنيه لكل دينار.
وحول الدرهم الإمارتي فسجل سعر الشراء 5.34 جنيه وسجل سعر البيع 5.36 جنيه، فيما سجل سعر اليوان الصيني سعر الشراء 2.73 جنيه وسعر البيع 2.75 جنيه.  

وعلى صعيد منفصل، سبق أن سجل الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية الشهر الماضي 33.2 مليار دولار بعد ان كان 33.141 مليار في أغسطس السابق له، بزيادة  50 مليون دولار، وفقا للبنك المركزي المصري، إذ يعد ارتفاع الاحتياطي   النقدي بمقدار طفيف للمرة الأولي منذ أكثر من 4 شهور على الأقل بعد سداد عدد من الالتزامات الدولية علي مصر بالإضافة لتدبير احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية ومواد الخام خلال فترات زيادة الأعباء علي الاقتصاديات العالمية بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
 ويتكون الاحتياطي النقدي لمصر من عدد من المصادر الرئيسية أهمها الصادرات المصرية وعوائد قناة السويس والاحتياطي الذهبي وكذلك العملات الأجنبية، حيث يغطي الاحتياطي كافة احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية والمواد الخام لمدة تصل 7 أشهر على الأقل وفقا لمصادر مطلعة بالبنك المركزي المصري، إذ تعد تلك المدة تتجاوز المعدلات العالمية. 

أسعار الروبل الروسي 

انخفض الروبل الروسي إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر، حيث وصل إلى 64 روبل  مقابل الدولار اليوم، الثلاثاء، وفق ما ذكرت صحف دولية.

أرجع مراقبون الانخفاض، متأثرًا بالمخاطر الجيوسياسية المتصاعدة المرتبطة بالصراع في أوكرانيا وانخفاض المعروض من العملات الأجنبية بين المصدرين، وتراجع الروبل خلال تعاملات الثلاثاء إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر .

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو شنت هجمات صاروخية بعيدة المدى على البنية التحتية للطاقة والجيش والاتصالات في أوكرانيا يوم أمس الاثنين ردا على هجوم على جسر حيوي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم في مطلع الأسبوع.

ارتفعت العملة الأمريكية أمام نظيرتها الروسية بنسبة 1.45٪ إلى 63.97 روبل، ويتداول الروبل الروسي عند أدنى مستوى له منذ السابع من يوليو.

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