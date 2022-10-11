عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الجهاز المركزى: 89.4 % ارتفاع صادرات منتجات البترول يوليو الماضى

الصادرات
الصادرات

ارتفعت قيمـة الصادرات بنسبـة 2.2 ٪  خـلال شهــر يوليو 2022، حيـث بلغـت 3.13 مليـار دولار مقابــل 3.07 مليـــار دولار لنفس الشهر مـن العــام السابـق، وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء خلال النشــرة الشهريــة لـ بيانات التجـارة الخارجية.

وارجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ارتفاع الصادرات إلــى ارتفــاع قيمـة صــادرات بعض السـلــع وأهــمها منتجات البترول بنسبة 89.4 ٪، اسمده بنسبة 6.7 ٪، لدائن باشكالها الاوليه بنسبة 3.4 ٪، فواكه الطازجــه بنسبــة 11.4 ٪.  
 

txt

رجع تاني.. هبوط حاد في أسعار الذهب والجرام يخسر 20 جنيها

txt

28.7 % انخفاضا في قيمة عجز الميزان التجاري شهر يوليو 2022


ووفقا للبيانات الاحصائية، انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر يوليو 2022 مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا (بترول خام بنسبة 30.5 ٪ ، ملابس جاهزة بنسبـة0.1 ٪ ، عجائن ومحضرات غذائية متنوعه بنسبة 21.6 ٪، سجاد وكليم بنسبة 19.7٪). 

بـلغت قيـمة العجـز فى الميـزان التجـارى 2.7 مليــار دولار خـــلال شهر يوليو 2022 مقابل 3.8 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة إنخفاض قدره 28.7٪.

وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 14.8 ٪ حيث بلغت 5.81 مليار دولار خـلال شهر يوليو 2022 مقابـــل 6.82 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـــع ذلـك إلــى انخفاض قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا:  
( مواد اوليه من حديد او صلب بنسبــة 13.3 ٪، أدوية ومحضرات صيدله بنسبة 24.1 ٪ ، البترول الخام بنسبــة 40.0 ٪،فول صويا بنسبه 33.5٪).

منتجات البترول الصادرات الميزان التجاري الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء التجارة الخارجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يقفز بقوة في التعاملات المسائية.. وهذا سعر عيار 21 الآن

أرخص عمرة للمصريين بـ 4400 جنيه| سجل واحصل على التأشيرة في 24 ساعة

200 ألف جنيه يوميا..فيفا يعوض الأهلي والزمالك بمبالغ ضخمة بسبب كأس العالم

نبأ سار للمصريين.. تفاصيل حجز عمرة شاملة الإقامة والتأشيرة بـ 4400 جنيه

هاتشباك للمبتدئين.. جيلي اكس باندينو أوتوماتيك بـ 95 ألف جنيه.. صور

من نصيب الزمالك.. شوبير يكشف تفاصيل أغلى صفقة في الدوري المصري

حبس شقيقة لاعبي كرة قدم 3 سنوات بتهمة خيانة الأمانة بجنوب سيناء

مفاجأة.. شوبير: في ناس تدخلت لإفساد صفقة انتقال مارسينهو للأهلي.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

رجع تاني.. هبوط حاد في أسعار الذهب والجرام يخسر 20 جنيها

أستاذ بمعهد بروكنجز: هناك ارتباط وثيق بين التنمية والتغير المناخي

اقتصادي: 300 مليار دولار سنويا للتكيف مع التغيرات المناخية بالدول النامية

صعود مفاجيء.. 27 جنيها ارتفاعا في سعر الذهب ختام تعاملات اليوم

مستشار رئيس التعبئة والإحصاء: 2.1 مليون مولود زيادة كل عام.. والريف ووجه قبلي أكبر مصدر للمشكلة السكانية |حوار

منسق مبادرة المشروعات الخضراء يبحث مع ممثلة الأمم المتحدة للمرأة تعزيز التعاون المشترك

محيي الدين: المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية نجحت في زيادة الوعي المحلي

28.7 % انخفاضا في قيمة عجز الميزان التجاري شهر يوليو 2022

ترشيحاتنا

كارثة.. بواقي طعام مستعمل للبيع على الرصيف.. ومطالبات بتدخل المسئولين

التعادل الإيجابي يحسم لقاء بروسيا دورتموند وإشبيلية فى دوري أبطال أوروبا

الأرصاد تكشف مفاجأة خلال الأسبوع المقبل| شاهد

تقلبات الطقس.. الأرصاد: السبت أمطار على القاهرة متفاوتة الشد| شاهد

ارتفاع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.. مصر تجني ثمار الإصلاحات الاقتصادية| تحليل

للفتيات.. أرخص كيا هاتشباك أوتوماتيك 2011

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس سهرة.. منة عرفة تبهر متابعيها بالإطلالة جديدة| شاهد

أول مرة تسمع عنها .. 5 أعشاب خارقة لعلاج الضعف الجنسي

بعد أنباء زواجها من عمر كمال.. 10 صور أثارت الجدل لطليقة أحمد الفيشاوي|شاهد

بهاف ستومك.. سارة سلامة تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

يد خفية.. شوبير يكشف عن مفاجأة أفسدت صفقة مارسينهو البرازيلي| فيديوجراف

تفاصيل فوز الفنان مصطفى كامل بانتخابات نقابة المهن الموسيقية.. تغطية خاصة

حقيقة انتشار حالات إصابة بشلل الأطفال في مصر.. تغطية خاصة

تفاصيل أسعار الذهب والدولار .. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ