الجهاز المركزى: 89.4 % ارتفاع صادرات منتجات البترول يوليو الماضى

ارتفعت قيمـة الصادرات بنسبـة 2.2 ٪ خـلال شهــر يوليو 2022، حيـث بلغـت 3.13 مليـار دولار مقابــل 3.07 مليـــار دولار لنفس الشهر مـن العــام السابـق، وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء خلال النشــرة الشهريــة لـ بيانات التجـارة الخارجية.

وارجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ارتفاع الصادرات إلــى ارتفــاع قيمـة صــادرات بعض السـلــع وأهــمها منتجات البترول بنسبة 89.4 ٪، اسمده بنسبة 6.7 ٪، لدائن باشكالها الاوليه بنسبة 3.4 ٪، فواكه الطازجــه بنسبــة 11.4 ٪.





ووفقا للبيانات الاحصائية، انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر يوليو 2022 مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا (بترول خام بنسبة 30.5 ٪ ، ملابس جاهزة بنسبـة0.1 ٪ ، عجائن ومحضرات غذائية متنوعه بنسبة 21.6 ٪، سجاد وكليم بنسبة 19.7٪).

بـلغت قيـمة العجـز فى الميـزان التجـارى 2.7 مليــار دولار خـــلال شهر يوليو 2022 مقابل 3.8 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة إنخفاض قدره 28.7٪.

وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 14.8 ٪ حيث بلغت 5.81 مليار دولار خـلال شهر يوليو 2022 مقابـــل 6.82 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـــع ذلـك إلــى انخفاض قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا:

( مواد اوليه من حديد او صلب بنسبــة 13.3 ٪، أدوية ومحضرات صيدله بنسبة 24.1 ٪ ، البترول الخام بنسبــة 40.0 ٪،فول صويا بنسبه 33.5٪).