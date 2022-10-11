28.7 % انخفاضا في قيمة عجز الميزان التجاري شهر يوليو 2022

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليــوم الثلاثاء المــوافق 11 / 10 / 2022 النشــرة الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية يوليو 2022 وقد بـلغت قيـمة العجـز فى الميـزان التجـارى 2.7 مليــار دولار خـــلال شهر يوليو 2022 مقابل 3.8 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة إنخفاض قدره 28.7٪.

• ومن أهم المؤشرات مايلى:

• [الصــــادرات

ارتفعت قيمـة الصادرات بنسبـة 2.2 ٪ حيـث بلغـت 3.13 مليـار دولار خـلال شهــر يوليو 2022 مقابــل 3.07 مليـــار دولار لنفس الشهر مـن العــام السابـق، ويرجــع ذلك إلــى ارتفــاع قيمـة صــادرات بعض السـلــع وأهــمها:

(منتجات البترول بنسبة 89.4 ٪ ، اسمده بنسبة 6.7 ٪، لدائن باشكالها الاوليه بنسبة 3.4 ٪، فواكه الطازجــه بنسبــة 11.4 ٪) .



بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر يوليو 2022 مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا (بترول خام بنسبة 30.5 ٪ ، ملابس جاهزة بنسبـة0.1 ٪ ، عجائن ومحضرات غذائية متنوعه بنسبة 21.6 ٪، سجاد وكليم بنسبة 19.7٪).

• الــــــواردات

انخفضت قيمة الواردات بنسبة 14.8 ٪ حيث بلغت 5.81 مليار دولار خـلال شهر يوليو 2022 مقابـــل 6.82 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـــع ذلـك إلــى انخفاض قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا:

( مواد اوليه من حديد او صلب بنسبــة 13.3 ٪، أدوية ومحضرات صيدله بنسبة 24.1 ٪ ، البترول الخام بنسبــة 40.0 ٪،فول صويا بنسبه 33.5٪).

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يوليو 2022 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهــــــا: ( منتجــات بتـرول بنسبـة 597.9 ٪، لدائن باشكالها الاوليه بنسبـة 11.4 ٪، مواد كيماويه عضويه وغير عضويه بنسبـة 0.4 ٪، ذره بنسبة 3.4 %).

