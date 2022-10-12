سعر الذهب اليوم .. شهدت أسعار الذهب في مصر حالة من التذبذب صعوداً وهبوطاً، واستقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 12-10-2022، بعد أن هبطت أمس بنحو 18 جنيهاً للجرام الواحد.

وعلى المستوى العالمي، ارتد الذهب من أدنى مستوى له منذ أسبوع مدعوما بضعف الدولار في وقت يترقب فيه المستثمرون تقرير التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة .

سعر جرام الذهب

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 بالصاغات المصرية 1.109 جنيه للجرام الواحد.

أسعار الذهب في مصر

وسجَّلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء استقرارًا نسبيًا، إذ سجلت أسعار الذهب في مصر عيار 21 : 1.109 جنيه، متراجعًا من أعلى سعر وصل له في ذروة الأزمة الروسية الأوكرانية مايو الماضي وهو 1200 جنيه للجرام عيار 21 ، أي فقد منذ هذا اليوم 91 جنيهًا.

أسعار الذهب في مصر



سعر جرام الذهب عيار 21

ويستعرض موقع صدى البلد الإخباري نشرة بتحركات سعر الذهب اليوم، للمهتمين بالاستثمار في قطاع الذهب، أو للمقبلين على الخطوبة والزواج، ولراغبي اقتناء المشغولات الذهبية الراقية باستمرار، والذي وصل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1.109 جنيه للجرام الواحد.

سعر الذهب عيار 24

1267 جنيهاً

سعر الذهب عيار 22

1162 جنيهًا

أسعار الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 21

1109 جنيهات

سعر الذهب عيار 18

951 جنيهًا

سعر الذهب عيار 14

739 جنيهًا

سعر الذهب عيار 12

634 جنيهًا

سعر أونصة الذهب

39.417

سعر الجنيه الذهب

9016 جنيهًا

سعر كيلو الذهب

1,274,286 جنيه



سعر جرام الذهب

سعر مصنعية الذهب

وتختلف أسعار الذهب اليوم في مصر بسبب المفروق المصنعية من محل صاغة لآخر، والتي تختلف باختلاف سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة.

ويتراوح سعر المصنعية من 30 و65 جنيهًا للجرام باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب>

يذكر ان البنك المركزي ثبت أسعار الفائدة علي سعر الإيداع بنسبة 11.25% والاقتراض لليلة واحدة 12.25% أبقي سعر الائتمان والخصم عند 11.75%، و العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 11.75%.