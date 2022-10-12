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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 12-10-2022

أسعار الذهب في مصر
أسعار الذهب في مصر اليوم

سعر الذهب اليوم .. شهدت أسعار الذهب في مصر حالة من التذبذب صعوداً وهبوطاً، واستقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 12-10-2022، بعد أن هبطت أمس بنحو 18 جنيهاً للجرام الواحد.

وعلى المستوى العالمي، ارتد الذهب من أدنى مستوى له منذ أسبوع مدعوما بضعف الدولار في وقت يترقب فيه المستثمرون تقرير التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة .

 سعر جرام الذهب

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21  بالصاغات المصرية 1.109 جنيه للجرام الواحد.

أسعار الذهب في مصر 

وسجَّلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء استقرارًا نسبيًا، إذ سجلت أسعار الذهب في مصر عيار 21 : 1.109  جنيه، متراجعًا من أعلى سعر وصل له في ذروة الأزمة الروسية الأوكرانية مايو الماضي وهو 1200 جنيه للجرام عيار 21 ، أي فقد منذ هذا اليوم 91 جنيهًا.

 

أسعار الذهب في مصر 


سعر جرام الذهب عيار 21 

ويستعرض موقع صدى البلد الإخباري نشرة بتحركات سعر الذهب اليوم، للمهتمين بالاستثمار في قطاع الذهب، أو للمقبلين على الخطوبة والزواج، ولراغبي اقتناء المشغولات الذهبية الراقية باستمرار، والذي وصل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1.109 جنيه للجرام الواحد.

 

سعر الذهب عيار 24
1267 جنيهاً

سعر الذهب عيار 22
1162 جنيهًا

أسعار الذهب في مصر 

سعر الذهب عيار  21
1109 جنيهات

سعر الذهب عيار 18
951 جنيهًا

سعر الذهب عيار 14

739 جنيهًا

سعر الذهب عيار  12
634 جنيهًا

سعر أونصة الذهب
39.417

سعر الجنيه الذهب
9016 جنيهًا

سعر كيلو الذهب
1,274,286 جنيه
 

سعر جرام الذهب 

سعر مصنعية الذهب 

وتختلف أسعار الذهب اليوم في مصر بسبب المفروق المصنعية من محل صاغة لآخر، والتي تختلف باختلاف سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة.

 ويتراوح سعر المصنعية من 30 و65 جنيهًا للجرام باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب>

يذكر ان البنك المركزي ثبت أسعار الفائدة علي سعر الإيداع  بنسبة 11.25% والاقتراض لليلة واحدة  12.25%  أبقي سعر الائتمان والخصم عند 11.75%، و العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 11.75%.

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