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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العفو الرئاسي: نقترب من الرقم 1000 للمفرج عنهم

العفو الرئاسي
العفو الرئاسي

قال طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، إن اللجنة أصدرت بيانا اليوم بخروج فعلي لأكبر دفعة من المحبوسين منذ إعادة تفعيلها بواقع 70 شخصا  محبوسا حبسا احتياطيا، وكانت الدفعة الأكبر قبلها بلغ عددها 60 محبوسا يوم وقفة عيد الأضحى المبارك.

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وأضاف "العوضي" في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة cbc: "مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي وإعرابه عن سعادته يوم إفطار الأسرة المصرية بخروج المحبوسين والمختلفين معه في الرأي تجسّد واقعا ملموسا على الأرض".

وتابع عضو لجنة العفو الرئاسي: "نقترب الآن من الرقم 1000 على مستوى المفرج عنهم منذ إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي في 26 إبريل الماضي، وذلك مجهود أعضاء اللجنة ومؤسسة الرئاسة التي تتابع معنا لحظة بلحظة، ومكتب النائب العام، حيث تبذل النيابة العامة مجهودات فوق العادة للإفراج عن أكبر عدد ممكن من المحبوسين".

وواصل: "هناك وزارة الداخلية وقطاع الأمن الوطني ومصلحة السجون، منظومة مصرية خالصة تؤكد ان هذا الوطن يتسع للجميع".
 

العفو الرئاسي المحبوسين طارق العوضى لجنة العفو الرئاسي مصلحة السجون

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