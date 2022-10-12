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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

صداع مؤخرة الرأس أسبابه خطيرة|تعرف عليها

صداع موخر الراس
صداع موخر الراس

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

١-التهاب المفاصل: 

إذ يمكن أن ينتج عن التهاب المفاصل شعور بالألم في الرأس والرقبة في حال تسببه بحدوث التهاب أو انتفاخ في منطقة الرقبة.

٢- اتّخاذ وضعية جسدية غير سليمة:

 حيث إنّ اتّخاذ وضعية جسدية غير سليمة قد يتسبب بالشعور بالألم في الظهر، والرقبة، وفي مؤخرة الرأس، وذلك لأنّ وضعيات الجسم غير السليمة قد تزيد من الضغط على الظهر، والأكتاف، والرقبة، مما من الممكن أن يتسبب بحدوث ألم في مؤخرة الرأس، بحيث يشعر المصاب بألم خفيف أو خفقان عند قاعدة الجمجمة.

٣-الانزلاق الغضروفي أو الديسك:

 حيث إنّ الإصابة بالانزلاق الغضروفي في الرقبة من الممكن أن تؤدي إلى الشعور بألم وإجهاد في الرقبة، ويسمّى هذا النوع من الصداع بالصداع عنقي المنشأ ، إذ ينشأ الألم ويتم الشعور به في البداية في مؤخرة الرأس، أو عند الصدغين، أو في المنطقة الواقعة خلف العينين من الرأس، وتجدر الإشارة إلى أنّ الصداع عنقي المنشأ يمكن أن يزداد شدة عند النوم والاستلقاء، وقد يتسبب بإيقاظ المصاب من النوم.

٤- الألم العصبي الرقبي القذالي:

 هو الحالة التي يحدث فيها تلف في الأعصاب التي توجد على طول الحبل الشوكي باتجاه فروة الرأس، حيث إنّ هذه الحالة في العادة يتم الخلط بينها وبين الصداع النصفي أو الشقيقة  وتجدر الإشارة إلى أنّ الألم العصبي الرقبي القذالي يتسبب بالشعور بالخفقان وبألم حاد ومؤلم يبدأ في قاعدة الرأس في الرقبة ومن ثم يتحرك إلى نحو فروة الرأس.     

الصداع النصفي ألتهاب المفاصل الانزلاق الغضروفي لصداع النصفي منطقة الرقبة تعرف عليها الشعور بألم

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