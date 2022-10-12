بمكونات اقتصادية .. طريقة عمل القرص بالسمسم والسكر مثل الأفران

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي ، طريقة عمل القرص بالسمسم والسكر، مثل الأفران بمكونات اقتصادية ومتوفرة فى كل بيت بدون زبدة .

المقادير لعمل قرص السمسم

نصف كيلو دقيق.

كوب ماء دافئ.

ربع كوب سكر.

معلقه صغيره بيكنج باودر.

نص كوب زيت.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

معلقتين كبار لبن بودرة (اختيارى).

معلقه صغيره فانيليا.

رشة ملح.

الحشو

4 ملاعق كبيرة سكر.

2 ملعقة كبيرة دقيق.

سائل الوجه

ملعقتين كبيرة سكر.

3 ملاعق كبيرة ماء.

ربع كوب من السمسم المحمص

الطريقة لعمل قرص السمسم

أولا نأتي بوعاء كبير ونقوم بوضع الماء الدافئ و الخميرة وربع كوب من السكر ونخلط المكونات جيداً.

نغطي على الخليط ونتركه على جنب حتى تتفاعل الخميرة.

في وعاء آخر نضع الدقيق الأبيض بعد أن نقوم بنخله ونضع عليه الحليب البودر والفانيليا ورشة الملح ونخلط هذه المكونات الجافة معاً جيدًا.

بعد ذلك نضيف الزيت على المكونات الجافة مع تقليب الزيت مع الدقيق حتى يصبح مثل حبات الرمل.

بشكل تدريجي نضيف خليط التخمير على الدقيق مع العجن المستمر حيث تحصلي على عجينة طرية و ملساء، لا تلتصق باليد.

بعد ذلك نترك العجينة حتى تختمر في مكان دافئ لمدة ساعة.

ثم نقوم بتقطيع العجينة إلى كرات متوسطة الحجم ومتساوية.

نقلب خليط الحشو السكر مع الدقيق.

ثم نقوم بفرد قطع القرص ونقوم بحشوها بالسكر وتغلق العجينة جيدًا، ونستمر هكذا حتى ننتهي من كمية العجين.

بعد ذلك نأتي بصينية الفرن ونقوم بتوزيع القليل من الزيت.

ثم نقوم بتقليب السكر مع الماء.

نقوم بوضع وجه القرص في الماء والسكر ثم في السمسم المحمص.

توضع القرص بالسمسم والسكر في صينية الفرن ونترك مسافة بين كل قطعة والأخرى.

ثم توضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 15 دقيقة حتى تأخذ اللون الذهبي.

نخرج القرص من الفرن ونقوم بتغطيعها بفوطة ونتركها حتى تبرد ثم تقدم