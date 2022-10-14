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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جوائز تحدي العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي 2022

صدى البلد

أعلنت جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات فرع إدارة التكنولوجيا IEEE TEMS -بشراكة استراتيجية مع جامعة دبي وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وبالتعاون مع المؤسسة الدولية للابتكار وريادة الأعمال  GIE اليوم عن نتائج تحدي العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، وذلك بعد تأهل 40 فريقا من 12 دولة عربية في 3 مسارات رئيسية هي مسار الشركات الناشئة ومسار مشروعات التخرج ومسار المدارس الثانوية ، وبحضور كل من الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والدكتور محمد بن عمر مدير عام المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات إحدى هيئات جامعة الدول العربية، جاء ذلك خلال فعاليات الدورة الـ42 من «جيتكس جلوبال 2022» الذي ينعقد تحت شعار الاتصالات والتقنيات لمرحلة التعافي التام من أزمة كوفيد-19.


وجاءت نتائج تحدي العرب لإنترنت الأشياء في دورته السادسة بإعلان فوز NoaScope من قطر بالمركز الأول و IONمن الأردن بالمركز الثاني و GEWINNERمن تونس بالمركز الثالث وذلك عن مسار الشركات الناشئة ، أما مسار مشروعات التخرج فقد فاز Smart Air Mattress من فلسطين بالمركز الأول ، بينما أحتل المركز الثاني مشروع Young Engineering Squad (YES) من مصر ، وجاء في المركز الثالث مشروع Smart Water Consumption Measurement System Based on IoT من البحرين ، وفي مسار المدارس الثانوية حصد المركز الأول مشروع UAE – Outings من الإمارات العربية المتحدة وجاء في المركز الثاني مشروع Alzahimar's Fighter من مصر ، أما المركز الثالث فقد كان من نصيب دولة فلسطين عن مشروع Gas Sensor .

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وفي سياق متصل، فقدت قرر أعضاء لجنة التحكيم تكريم مشروع Smart vending machine pro من الأردن و ZAMAKAN من فلسطين كأفضل عروض تقديمية خلال التحدي، أما Smart Recycling Network من الجزائر فقدت حصدت جائزة أفضل حل تقني.


أعرب د. محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن سعادته بهذه النتائج التي تبعث على الفخر وتأتي هذه النتائج متوافقة تمامًا مع الجهد المبذول من قبل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ممثلة فى الأكاديمية لدعم الابتكار والمبتكرين ماديًا وفنيًا، حيث ينقسم التحدي إلى مرحلتين، تتم المرحلة الأولى على المستوى المحلي، ثم تأهل الفائزون في المرحلة الثانية للتنافس مع الفرق الفائزة من الدول الأخرى في النهائيات الإقليمية "لتحدي العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي" بمشاركة عديد من الدول العربية، ضمن أنشطة معرض جيتكس جلوبال ٢٠٢٢(GITEX)، مما اتاح للمشاركين الفائزين الأوائل من "تحدي مصر لإنترنت الأشياء" من كل مجال مدارس STEM ومشروعات تخرج وشركات ناشئة فرصة التعرف على رواد الأعمال وأصحاب الصناعات والمبتكرين من دول أخري وتنوير عقولهم بأحدث الابتكارات.


مؤكدًا أن دور الأكاديمية يكمن فى دعم الابتكارات، حيث تمكن المبتكرين من عرض ابتكاراتهم محليًا وعالميا من خلال المشاركة بمسابقات دولية.


من جانبه علق المهندس محمود كشك مدير إدارة المشروعات بمؤسسة GIE قائلاً: "إننا سعداء بهذا الإنجاز الذي ساهم فيه عدد من الشركاء المتميزين في كافة الدول العربية، موضحاً إننا في الدورة السادسة من تحدي العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي أدركنا صواب رؤيتنا نحو قدرة الشباب العربي على قيادة مسيرة التنمية المستدامة والتحول الرقمي، مضيفاً إننا خلال العام المقبل من التحدي سنعمل على تعزيز مشاركة مزيد من الدول العربية لمواصلة رؤيتنا نحو الكشف عن المواهب الجديدة ومنحها الفرص لتعظيم أدواتها الرقمية من خلال برامج التدريب والتطوير، بالإضافة إلى ترسيخ دورهم في تحقيق تلبية متطلبات الصناعة"
تجدر الإشارة إلى أن تحدي العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الإصطناعي في دورته السادسة الذي أقيم بمشاركة 12 دولة عربية هي الجزائر ، البحرين ، مصر ، الأردن ، لبنان ، المملكة العربية السعودية ، المغرب ، عمان ، فلسطين ، قطر ، تونس ، والإمارات العربية المتحدة ، شهد طفرة في عدد الفرق المشاركة والتي بلغت 839 فريقا ممثلا عن مسارات الشركات الناشئة والمشروعات التخرج وطلاب المدارس الثانوية.

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