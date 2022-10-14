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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

عمومية ساخنة للمهن الطبية.. 54% زيادة في مستحقي المعاشات ورفعه مرتين| فيديو

الجمعية العمومية
الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد المهن الطبية

شهدت الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد المهن الطبية العديد من المشادات والاعتراضات بين أعضاء النقابات الطبية، فيما قال الدكتور يوسف حمزة، الأمين العام لـ اتحاد نقابات المهن الطبية، إنه تم زيادة أعداد المستفيدين من المعاشات من 68 ألف عضو في أول صرفية عام 2019 إلى 105 ألف مستفيد فى نهاية عام 2021 بزيادة قدرها 54% وبلغ عدد المستفيدين في آخر صرفية عن العام الحالي 2022 حوالي 110 ألف مستفيد.

أشار إلى أنه تم زيادة معاش الأعضاء مرتين خلال السنتين الماضيتين حيث تم رفعه بمبلغ 100 جنيه (من 800 إلى 900 جنيه ) وذلك في 1/7/2020، كما تم رفعه مائة جنيه أخرى ( من 900 جنيه إلى 1000 جنيه ) وذلك في 1/4/2022.

ارتفاع المصروفات على حساب الأعضاء

وأضاف حمزة، خلال كلمته بـ الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد نقابات المهن الطبية، المنعقدة الآن،: ارتفعت الصرفيات المحولة على حساب الأعضاء والمستفيدين من المعاش (الورثة) من حوالي 850 مليون جنيه فى عام 2019 إلى 1089 مليون جم تقريبا في عام 2021 بزيادة قدرها 28%، كما تم زيادة أعداد المسجلين كمستفيدين من المعاش ( المعاشات الجديدة) سواء كان عضو أو ورثة عضو من 8454 ملف عن عام 2019 إلى 10693 ملف خلال عام 2021 بزيادة قدرها 26.5%، فضلا عن زيادة أعمال تحديث البيانات من عدد 7646 ملف للأعضاء المستفيدين من الورثة خلال عام 2019 إلى 23639 ملف للأعضاء خلال عام 2021 بزيادة قدرها 210% .

زيادة الأموال المستردة

وتابع الأمين العام،: تم زيادة الأموال المستردة بخصوص أموال المعاشات التي كانت تصرف للأعضاء بدون وجه حق وتم استردادها من 3.5 مليون جنيه خلال عام 2020 إلى 7.7 مليون جنيه خلال عام 2021 بزيادة قدرها 120% سنويا ومن المتوقع وصولها إلى عشرة مليون جنيه بنهاية 2022، مشيرا إلى أنه بالنظر إلى الشكاوى التي تأتي من بعض الأعضاء بسبب أعمال التحديث للبيانات، رغم ضرورتها حفاظا على أموال المعاشات وتقليلا لحالات التجاوز والحصول على المعاش بدون وجه حق فقد قام مجلس الاتحاد ببذل جهود كبيرة في التفاوض مع عدد من الجهات لتخفيف هذه الأعباء.

 حيث تم التعاقد مع شركة "أي سكور للاستعلام الائتمانى" وهي أحد الشركات المملوكة للدولة والمرخص لها من جانب مصلحة الأحوال المدنية لعمل الاستعلام عن الأعضاء لبيان حالات الوفاة بصفة دورية دون الحاجة لإحضار العضو إلى مقر الاتحاد، لافتا إلى أن الاتحاد حاول على مدار السنتين الماضيتين من التعاقد مع المصلحة نفسها إلا أن الطلبات قوبلت بالرفض التام لعدم وجود نص فى لائحة الهيئة يتيح لها التعامل مع الجهات النقابية.
 
ولفت إلى أن الاتحاد بذل جهود كبيرة مع هيئة التأمين والمعاشات للربط الالكتروني معهم وذلك بخصوص الاستعلام عن المستفيدين من الأبناء وهناك موافقة مبدئية للتعاقد معهم ، حيث ننتظر حاليا عددا من الموافقات الداخلية طرفهم تتعلق بهذا الاتفاق.

الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد المهن الطبية
الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد المهن الطبية
الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد المهن الطبية
الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد المهن الطبية
الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد المهن الطبية
الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد المهن الطبية
الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد المهن الطبية
الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد المهن الطبية
الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد المهن الطبية
الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد المهن الطبية
الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد المهن الطبية
الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد المهن الطبية
الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد المهن الطبية
الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد المهن الطبية
الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد المهن الطبية
الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد المهن الطبية
الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد المهن الطبية
الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد المهن الطبية
الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد المهن الطبية
الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد المهن الطبية
المهن الطبية الجمعيه العموميه نقابات المهن الطبية اتحاد نقابات المهن الطبية المعاشات

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