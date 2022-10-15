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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مستشار الرئيس للشئون الصحية يكشف مستجدات الوضع الوبائى لـ كورونا فى مصر

عوض تاج الدين
عوض تاج الدين

حل الدكتور محمد عوض تاج الدين ، مستشار الرئيس للشئون الصحية ، ضيفا ببرنامج صباح الخير يا مصر خلال مداخلة هاتفية ، تحدث خلالها عن الوضع الصحى الحالى لكورونا فى مصر، وكافة الاستعدادات التي اتخذتها مصر منذ بداية ظهور وباء كورونا فى مصر .


مستشار الرئيس يطمئن المواطنين : اصابات كورونا فى مصر مستقرة وأعدادها قليلة


قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشئون الصحية، إن فيروس كورونا متواجد ضمن أنواع الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسى وعند ظهور فيروس كورونا الجديد أطلقوا عليه " المستجد " لأنه فصيلة وسلالة جديد من أنواع فيروسات كورونا وهناك الانفلونزا الموسمية أيضا .

وأضاف " تاج الدين " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الأولى ، أن المرحلة الأخيرة كانت إصابات كورونا بسيطة ومتوسطة وتعاني من أعراض تشابه الإصابة بـ الإنفلونزا .

وأشار إلى أن هناك حالات تصاب بكورونا ويكون من الصعب التفرقة وتشخيصها انها حالة انفلونزا أو فيروس كورونا ويشابهون بعضهم فى الأعراض، مؤكدا أن إصابات كورونا فى مصر مستقرة والاصابات قليلة وبسيطة ولكنه لا زال وباء عالمى على  مستوى كافة الدول .


مستشار الرئيس للصحة: المواطنون أصيبوا بالرعب الشديد فى بداية أزمة كورونا


قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشئون الصحية، إن أول التحديات التي واجهت الدولة المصرية فى  بداية أزمة كورونا هى حالة الرعب لدى المواطنين عند ظهور حالات الإصابة وكان البعض منهم يذهب للمستشفيات للتأكد من عدم إصابتهم بكورونا عند ظهور أى أعراض إصابة بالوباء لدى زملائهم فى العمل أو للتدخل لحماية زملائهم بعد إصابتهم بكورونا .

وأضاف "تاج الدين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الأولى، أن المواطنين كانوا يصابون بالرعب الشديد  والخوف ، القلق فى بداية أزمة كورونا وكانت الكوادر الطبية وقتها تطمئن المواطنين لعبور هذه الازمة .

وأشار إلى أن بداية أزمة كورونا شهدت تدفق العديد من المواطنين للمستشفيات ومراكز العلاج وكان فى البداية يتم عزل الحالات المصابة ب كورونا أو المخالطين وبعد زيادة عدد الحالات فى بداية أزمة كورونا خلال الأعوام الماضية كان هناك حاجة للمراكز الطبية والمستفيات لتلقى العلاج .


عوض تاج الدين: وفرنا كافة المقومات المادية منذ رصد أول حالة كورونا فى مصر


قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشئون الصحية، إن التجربة المصرية فى التعامل مع أزمة كورونا أثبتت نجاحها وفقا للتقارير المحلية والعالمية ، لافتا إلى أن القيادة السياسية دعمت الكادر الطبى لمواجهة أزمة كورونا .

وأضاف " تاج الدين " خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الأولى ، أن المحاور التى شملت التعامل مع أزمة كورونا منها وضع احتمالية لأزمة كورونا والاستعداد لها منذ بداية رصد أول حالة لازمة كورونا فى مصر وتوفير كافة الامكانيات المادية بتوفير أجهزة طبية ، معدات ، مستشفيات عزل سواء فى مراكز الشباب ، الجامعات ثم امتلاك كوادر طبية على أعلى مستوى .

وأشار إلى أن الدولة المصرية قامت بإمداد مستشفيات الصدر والحميات سواء بكافة المقومات وتعامل الكوادر الطبية بأداء متميز وحماس شديد .
 

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