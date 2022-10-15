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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التخطيط والقومي للحوكمة يطلقان استبيان مناخ

صدى البلد

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والذراع التدريبي للوزارة، بالتعاون مع وزارتي البيئة والشباب والرياضة؛ استبيان "مناخ" بهدف قياس وعي الشباب حول قضايا المناخ وذلك عن طريق إرسال رسالة نصية على الرقم المجاني 1440، فضلًا عن إطلاق صفحة "وقتنا" عبر الفيس بوك لنشر الوعي بين الشباب بالقضايا المناخية، وذلك في إطار البروتوكول الموقع بين وزارة التخطيط واليونيسيف.

 

وأوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الهدف من الاستبيان يأتي في إطار حرص الدولة على مشاركة الشباب في اتخاذ القرار وتوصيل أفكارهم وأصواتهم إلى صانعي القرار.

 

وأكدت السعيد حرص الوزارة على تقديم الدعم اللازم لرفع الوعي لدى الشباب المصري بقضايا تغير المناخ، فضلًا عن توجيه الدعم الفني اللازم لمنصات التواصل التفاعلي التي تسهم الوزارة في تطويرها ودعمها في إطار التزامها بتقديم الدعم لجهود المؤسسات الحكومية المختلفة.

 

جدير بالذكر أنه تم إطلاق موقع وصفحة بعنوان "وقتنا" على منصات التواصل الاجتماعي وذلك بهدف متابعة قضايا تغير المناخ لرفع الوعي لدى الشباب ومشاركتهم بتلك القضايا، حيث تم إطلاق استبيان "مناخ" والذي يضم قرابة 17 سؤال لقياس نسب ومعدلات الوعي لدى الشباب ضمن الفئة العمرية من 15 إلى 35 عام حول قضايا تغير المناخ، على أن يقوم الشباب بارسال رسالة نصية مجانية تحوي كلمة" مناخ" عبر الرقم 1440 ومتابعة الرد على أسئلة الاستبيان المرسلة، أو من خلال الباركود والذي يتم فحصه بكاميرا الموبايل للدخول مباشرة على الاستبيان، ويمكن الدخول إلى صفحة "وقتنا" من خلال الرابط التالي https://bit.ly/3yCEEjA.

التواصل الاجتماعي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وزارة التخطيط الشباب والرياضة التنمية المستدامة

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