عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سعر رمزي | برامج جديدة بـ مبادرة نسك لـ الحج والعمرة .. فيديو

الحج والعمرة
الحج والعمرة

 قال محمد حسين حجازي، رئيس إحدى الشركات السعودية المعتمدة عبر منصة نسك للعمرة، إن البرامج التي تقدم من شركات السياحة مختلفة تمامًا عن مبادرة نسك سواء في الخدمات المقدمة للمعتمر أو مدة الإقامة.

مشيرًا إلى أن المبادرة التي أعلن عنها وزير الحج والعمرة السعودي متاحة لجميع دول العالم لاستقبال المعتمرين بسعر رمزي.

txt

4 أمور لا يجب على المرأة فعلها أثناء الحج والعمرة

txt

منصة نسك تكشف تفاصيل أسعار العمرة للمصريين.. فيديو جراف

وأوضح حجازي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان برنامج "حديث القاهرة"، عبر قناة القاهرة والناس، مساء السبت، أن الفنادق الموجودة ضمن برامج مبادرة "نسك" للحج والعمرة تبعد عن الحرم كيلو ونصف تقريبًا، وهناك شركات نقل مخصصة لنقل المعتمرين من الفنادق إلى الحرم ضمن برامج نسك.

وأشار، إلى أن منصة نسك تلقت طلبات كثيرة للعمرة من جميع انحاء العالم، والتكلفة قد تختلف باختلاف مستوى الفندق وبعده عن الحرم، مشيرًا إلى أن هناك 1200 ريال يتم إضافتها على برنامج نسك إذا أراد المعتمر أن يتوجه إلى المدينة المنورة خلال أداء مناسك العمرة.

نسك الحج والعمرة مبادرة نسك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري 3-0 في دوري أبطال أفريقيا

انضفي يا صفرا.. سالي عبد السلام ترد على ظهورها في العمرة بطلاء أظافر

فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2022 .. رابط الاستعلام والسداد

كولر يطالب الأهلي بالتعاقد مع بديل عمرو السولية .. تفاصيل

منخفض جوي.. الأرصاد تحذر: أمطار وبرق ورعد على هذه المناطق الليلة

كنت مريضة وهو استغل ضعفي.. شاب يعتدي على خطيبته في الصف

بصافرة إبراهيم نورالدين.. الترجي يتأهل إلى دور المجموعات بركلة جزاء مثيرة| شاهد

من اليوم وحتى ديسمبر.. فرصة للفوز بـ 200 ألف جنيه| تفاصيل

ترشيحاتنا

لا حرب وعقوبات بل سلام وعمل .. مظاهرات بإيطاليا لوقف التصعيد ضد روسيا

60% .. مفاجأة بشأن استيراد السيارات | فيديو

مدير الحرب الكيميائية يكشف أهمية استخدام الدخان في نصر أكتوبر | فيديو

هذا السلوك | رئيس شعبة الأرز يكشف سببًا رئيسيًا لزيادة سعر الكيلو

من الآن .. أول تعليق لـ كولر بعد فوز الأهلي على الاتحاد المنستيري

شكوى بـ مدرسة الذهب والمجوهرات من مكتب التنسيق .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزاى تعمل عزومة بـ 100 جنيه .. أصناف متنوعة تكفى 4 أفراد

إزاى تتعشى بـ 5 جنيه .. أكلة جديدة بالبيض

مبقاش المرض المستحيل| مشاهير قهروا سرطان الثدي.. بينهم امرأة هزمت 4 أنواع شرسة

بعد التحذير من الكاتشب.. طريقة تحضيره في المنزل

فيديو

الهند تدعو مصر رسميا.. كل ما تريد معرفته عن مجموعة قمة الـ20

جراحة عاجلة .. تفاصيل وأعراض إصابة شيرين عبد الوهاب | فيديو

ظهور نسخة ريا وسكينة في القليوبية | تفاصيل الحادث

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بسبب الطقس .. ونصائح مهمة لـ الصحة |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

اﻟﻤﺰﻳﺪ