سعر رمزي | برامج جديدة بـ مبادرة نسك لـ الحج والعمرة .. فيديو

قال محمد حسين حجازي، رئيس إحدى الشركات السعودية المعتمدة عبر منصة نسك للعمرة، إن البرامج التي تقدم من شركات السياحة مختلفة تمامًا عن مبادرة نسك سواء في الخدمات المقدمة للمعتمر أو مدة الإقامة.

مشيرًا إلى أن المبادرة التي أعلن عنها وزير الحج والعمرة السعودي متاحة لجميع دول العالم لاستقبال المعتمرين بسعر رمزي.

وأوضح حجازي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان برنامج "حديث القاهرة"، عبر قناة القاهرة والناس، مساء السبت، أن الفنادق الموجودة ضمن برامج مبادرة "نسك" للحج والعمرة تبعد عن الحرم كيلو ونصف تقريبًا، وهناك شركات نقل مخصصة لنقل المعتمرين من الفنادق إلى الحرم ضمن برامج نسك.

وأشار، إلى أن منصة نسك تلقت طلبات كثيرة للعمرة من جميع انحاء العالم، والتكلفة قد تختلف باختلاف مستوى الفندق وبعده عن الحرم، مشيرًا إلى أن هناك 1200 ريال يتم إضافتها على برنامج نسك إذا أراد المعتمر أن يتوجه إلى المدينة المنورة خلال أداء مناسك العمرة.