4 أمور لا يجب على المرأة فعلها أثناء الحج والعمرة

نشرت الإعلامية سالى عبد السلام، صورة لها عبر موقع تبادل الصور “انستجرام” هى وزوجها أثناء تواجدهم فى مكة المكرمة، وهما بملابس الإحرام، إلا أن الجمهور فى التعليقات لاحظ أنها واضعة مكياج وطلاء أظافر أثناء أدائها للعمرة.

لذا علق الدكتور محمود مهنا، عضو هيئة كبار العلماء، على وضع المرأة للمكياج وطلاء الأظافر أثناء العمرة أو الحج قائلاً: "إنه لا يجب على المرأة اثناء ادائها الحج أو العمرة أن تتزين.

وأضاف “مهنا”، فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أنه لا يجب على المرأة أن تتزين فى الحرم المكي وهى تؤدي الحج والعمرة، ولا يجب ان تضع شيء من الزينة لا مكياج ولا عطر ولا طلاء الاظافر الا بعد ان تؤدي العمرة، حتى لو كانت فى المسجد النبوي كذلك لأنه له احترامه وقدسيته.