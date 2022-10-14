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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

منصة نسك تكشف تفاصيل أسعار العمرة للمصريين.. فيديو جراف

منصة نسك
منصة نسك

منصة نسك للحج والعمرة أعلنت عن خبر سار للمصريين الذين يرغبون في أداء مناسك العمرة .

ومؤخرا ارتفعت أسعار العمرة لأرقام كبيرة وصلت إلى حد 50 ألف جنيه.

 

منصة نسك  أعلنت عن كل ما يخص تأشيرة العمرة للمصريين والتي أعلنت عنها بسعر 4400 جنيه وأعلن عنها وزير الحج و العمرة السعودي أثناء تواجده في القاهرة مؤخرا.

 

منصة نسك أعلنت عن تفاصيل العمرة وقالت إن التسجيل عبر منصة نسك للحج والعمرة بسعر 4400 جنيه مصري.

 

تفاصيل العمرة

وأعلنت كل التفاصيل التي تهم المصريين لمن يريدون أداء مناسك العمرة.

منصة نسك أعلنت عن عروض خاصة: برامج اقتصادية للسوق المصري تبدأ من 840 ريالا سعوديا بما يعادل 4400 جنيه مصري تقريباً”

 ولمعرفة المزيد من منصة نسك عن تفاصيل العمرة بسعر 4400 جنيه.. تابع الفيديو جراف التالي:

للحج والعمرة مناسك العمرة 4400 جنيه وزير الحج و العمرة السعودي 840 ريال سعودي

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