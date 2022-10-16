5 سيارات مستعملة لا تزيد عن 120 ألف جنيه موديل97 حتي 2015

ينتشر في السوق المصري للسيارات أنواع مختلفة من السيارات المستعملة، التي تناسب أصحاب الدخول المتوسطة، ويساعد أنتشار تلك الإصدارات من السيارات علي انتعاش السوق وتوافر جميع أذواق المواطنين، مما يساعدهم في اختيار السيارة التي تناسب دخولهم الشهرية، وتساعده في قضاء احتياجاتهم بسهولة وبتكلفة منخفضة .

يقدم موقع صدى البلد قائمة بـ 5 سيارات مستعملة لا تزيد عن 120 ألف جنيه من موديل 97 حتي 2015 :

1-سوزوكى التو موديل 2015

تحتوي سيارة سوزوكي التو موديل 2015 علي محرك سعة 800 سي سي ، ينتج قوه قدرها 47 حصان، وعزم اقصي للدوران 68 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة مكون من 5 سرعات.

تقدم سيارة سوزوكي التو موديل 2015 بسعر يبدا من 90 ألف جنيه، ويصل إلي 110 ألف جنيه ، ويختلف السعر مع اختلاف الحالة الفنية للسيارة .

سوزوكى التو موديل 2015

2-سكودا اوكتافيا A4 موديل 1997

تمتلك سيارة سكودا اوكتافيا A4 موديل 1997 محرك سعة 1600 سي سي ، ينتج قوه قدرها 101 حصان ، وعزم دوران قدرة 148 نيوتن/ متر، متصل بعلبة تروس مانيوال مكونة من 4 سرعات.

تبدأ أسعار سيارة سكودا اوكتافيا A4 موديل 1997 من 100 ألف جنيه، وتصل إلي 115 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

سكودا اوكتافيا A4 موديل 1997

3-بروتون جين 2موديل 2006

تستمد سيارة بروتون جين 2موديل 2006 قوتها من محرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي ، ينتج قوه قدها 110 حصان، وعزم اقصي للدوران 148 نيوتن/ متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك .

تأتي سيارة بروتون جين 2موديل 2006 بسعر يبدأ من 105 ألف جنيه ، ويصل إلي 115 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

بروتون جين 2موديل 2006

4-كيا بيكانتو موديل 2007

زودت سيارة كيا بيكانتو موديل 2007 بمحرك سعة 1100 سي سي، ينتج قوه قدرها 65 حصان، وعزم اقصي للدوران 99 نيوتن/ متر، مدعوم بعلبة تروس مانيوال مكونة من 5 سرعات، وتصل سرعة السيارة القصوى إلي 154 كم.

تتوافر سيارة كيا بيكانتو موديل 2007 بسعر يبدأ من 105 ألف جنيه، ويصل إلي 110 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

كيا بيكانتو موديل 2007

5-سوزوكى سيلاريو موديل 2010

تحصل سيارة سوزوكي سيلاريو موديل 2010 علي قوتها من محرك سعة 100 سي سي، ينتج قوه قدرها 67 حصان، وعزم اقصي للدوران 87 نيوتن/متر، وتصل سرعة السيارة إلي 150 كم/ ساعة ، وسعة خزان الوقود 35 لتر .

سوزوكى سيلاريو موديل 2010

يتراوح سعر سيارة سوزوكي سيلاريو موديل 2010 من 105 ألف جنيه ، ويصل إلي 115 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .