بورصة السيارات.. 80 ألف جنيه أوفر برايس لـ سوزوكي سويفت ديزاير

شهدت السيارة سوزوكي سويفت ديزاير خلال شهر سبتمبر الماضي، زيادة سعرية غير رسمية تحت مصطلح الاوفر برايس، قدرت بنسبة تتراوح بين 60 ألف جنيه حتى 80 ألف جنيه، ويعني هذا المفهوم؛ دفع قيمة إضافية عن السعر الرسمي مقابل الاستلام الفوري، دون الحاجة لقوائم الانتظار.

وثبتت قيمة الأوفر برايس الخاصة بهذه النسخة حتى الوقت الحالي من منتصف شهر اكتوبر، حيث لم تشهد اي تغييرات جديدة، مع العلم أن السعر الرسمي للسيارة يقدر بـ 259.900 ألف جنيه للفئة الاولى، بينما تقدر الفئة الثانية بقيمة بلغت 299.900 ألف جنيه، و 319.900 ألف جنيه لسعر الفئة الثالثة.

سوزوكي سويفت ديزاير موديل 2022

مواصفات السيارة سوزوكي سويفت ديزاير موديل 2022

تتسارع السيارة سوزوكي سويفت ديزاير 2022 من وضع السكون 0 حتى بلوغ سرعة 100 كيلومتر/ساعة في مدة زمنية تستغرق 13 ثانية، حيث دعمت بمحرك سعة 1200 سي سي، رباعي الاسطوانات 4 سلندر، بقوة 85 حصانا.

سوزوكي سويفت ديزاير موديل 2022

ويصل عزم الدوران الخاص بالسيارة سوزوكي سويفت ديزاير إلى 113 نيوتن/متر، بينما تستمد اوامر التسارع عبر نوعين من نواقل الحركة الاول من 5 سرعات مانيوال، والآخر أوتوماتيكي الأداء، جميعهم يعمل بتقنية الجر الامامي للعجلات.

سوزوكي سويفت ديزاير موديل 2022

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة سوزوكي سويفت ديزاير من الوقود بنسبة بلغت 5.5 لتر لكل 100 كيلومتر، بينما تضم العديد من التجهيزات ومنها، فرامل ABS مانعة للانغلاق، و عدد 2 من الوسائد الهوائية، وزجاج كهربائي، ومكيف للهواء يدوي، بالاضافة إلى شاشة لعرض الوسائط، ومقود حركة متعدد الوظائف.