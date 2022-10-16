أعمال طلاب مصر لتوعية العالم بمخاطر التغيرات المناخية.. صور

يشهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، فعاليات المعرض الفني "رسالة أطفال مصر للعالم" التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتعريف العالم بـ التغيرات المناخية، بالرسم والأعمال الفنية .

ويتم تنظيم فعاليات المعرض الفني "رسالة أطفال مصر للعالم" التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتعريف العالم بالتغيرات المناخية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف).

وتضمن المعرض أعمال فنية رائعة لأطفال مصر، وقد حرص الطلاب في أعمالهم الفنية علي أن تكون معبرة عن قضية المناخ وأثر التغيرات المناخية علي العالم.

تقام فعاليات المعرض الفني "رسالة أطفال مصر للعالم"، لتعريف العالم بالتغيرات المناخية من خلال الرسم والأعمال الفنية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، و من داخل المتحف القومي للحضارة المصرية، وبحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة نيفين يوسف ووزيرة الثقافة.

تأتي الفعالية في إطار الاستعدادات التي تتم لاستضافة مصر للدورة (27) لمـؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) بمدينة شـرم الشيخ.

كما شاركت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مسابقات الأسبوع العربي للبرمجة تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي وحماية البيئة".

يأتي ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية؛ للاهتمام بالبيئة وحمايتها، وتحت رعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وإشراف الدكتورة راندة شاهين، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والذى أقيم بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) في دولة تونس الشقيقة.

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