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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة مختلفة.. محمد رمضان يصل حفل موريكس دور

محمد رمضان
محمد رمضان

انطلقت منذ قليل فعاليّات حفل "موريكس دور" في دورته الـ 21، بعنوان "انهض يا لبنان"، حيث توافد عدد من النجوم على السجادة الحمراء لالتقاط الصور التذكارية.

وحضر الحفل عدد من نجوم الفن، منهم الفنان محمد رمضان الذي ظهر بإطلالة مميزة، وحضرت الفنانة التونسية لطيفة التى لفتت الأنظار بإطلالتها حيث ارتدت جامبسوت جذاب، وحضر الطفل محمد أسامة مطرب أغنية "الغزالة رايقة".

يذكر أن حفل "الموريكس دور" حقق نجاحًا كبيرًا خلال السنوات الماضية ومنذ انطلاقته الأولى قبل 22 عامًا، وهو مهرجان شامل بسبب الجوائز المختلفة التي لا تعتمد فقط على التكريم في المجالات الفنية المختلفة التي من بينها الغناء والتمثيل والإخراج، حيث إن هناك جوائز تعتمد على آراء النقاد بالإضافة إلى تصويت الجماهير.

 

الفنانة إلهام شاهين بإطلالة باللون الأسود

في السياق نفسه تألقت الفنانة إلهام شاهين بإطلالة باللون الأسود على السجادة الحمراء لحفل موريكس دور، قبل لحظات من حصولها على جائزة أفضل ممثلة هذا العام. 

ويقام مساء اليوم حفل توزيع جوائز موريكس دور في دورته الـ 21، تحت شعار "انهض يا لبنان"، وبدأ نجوم الوطن العربي في التوافد على السجادة الحمراء منهم ماجي بوغصن، لطيفة، أحمد الأحمد، بديع أبي شقرا وغيرهم.

موريكس دور حفل موريكس دور انهض يا لبنان محمد رمضان لطيفة محمد أسامة

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