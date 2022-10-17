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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لبس الشتاء ضاق .. أسرع رجيم يحول جسمك لماكينة حرق دهون بدون فرهدة أو حرمان

رجيم
رجيم

قبل الشتاء يمكنك التخلص من الكيلوجرامات الزائدة ونحت قوامك برجيم سريع يساعد على نحت قوامك بأقل مجهود  إليك خطة الرجيم  يقدمها موقع بولد سكاى الهندي
 

رجيم سريع لنحت القوام

 

اليوم الأول والثانى ..

الإفطار اليومى :

كوب من الشاي باللبن  بدون سكر + بيضة مسلوقة + 1توست سن 
 

الغذاء:

طبق خضار سوتيه + شريحتان من اللحم المشوي أو صدور دجاج مشوية

أو 

سمك مشوى +طبق سلطة خضراء +3 ملاعق أرز
 

رجيم

العشاء:

كوب زبادي + ثمرة فاكهة
 

بدون فرهدة.. أسرع رجيم يحول الجسم لماكينة حرق دهون

اليوم الثالث والرابع 
 

الإفطار:

بيض أومليت  أو 3 ملاعق فول بالليمون  + 1 توست سن 
 

الغداء:
 

سمك مشوى +طبق سلطة خضراء +3 ملاعق أرز
 أو 

شريحتان من الكبد المشوية + 3 ملاعق أرز 

العشاء:
 ثمرة فاكهة 

اليوم الخامس والسادس والسابع 
 

الإفطار:

  جبنة بيضه لايت + 1 توست سن
 

الغداء:

 طبق من الخضار  + 3 ملاعق أرز +طبق سلطة خضراء 

بعد ساعتين:

طبق صغير من الشوفان باللبن 

العشاء:

 

ثمرة تفاخ أو ثمرة برتقال +كوب زبادى لايت 
 

اليوم الثامن والتاسع والعاشر
 

الإفطار:

 كوب برتقال + شريحة جبن نستو+ شريحة توست 
 

الغداء:

 شريحتان من البانيه  + طبق شوربة خضار + 3 ملاع أرز أو مكرونة 

بعد ساعتين:

كوب جنزبيل بالقرفة 
 

العشاء:

 

ثمرة تفاخ أو ثمرة برتقال +كوب زبادى لايت

 

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