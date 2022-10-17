نائب رئيس جامعة حلوان : نعمل علي رفع التصنيف الدولي

تنظم جامعة حلوان عن طريق مراكز العلاقات الدولية و دعو البحث العلمي العديد من اللقاءات والندوات أون لاين لدعم تنافسية المتقدمين للمنح الدولية من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب بالجامعة ولتعريفهم بالمنح المقدمة من العديد من الدول و كيفية الاشتراك بها.



وصرحت الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا أن ورش العمل و اللقائات العلمية التي تطلقها المراكز تساهم فى النهوض بالبحث العلمي ومخرجاته بما يساهم فى رفع تصنيفات الجامعة محليا وعالميا .

ونوهت إلى أن البحث العلمي يعد ركيزة أساسية لدوره الفاعل والرئيسي فى توفير حلولاً للمشاكل التي يواجهها المجتمع.

و قد عقد مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان بالتعاون مع المركز الثقافي البريطاني British Council، ندوة تعريفية مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأعضاء الجهاز الإداري وطلاب الدراسات العليا والباحثين بجامعة حلوان، وذلك للتعرف علي الفرص الخاصة بالعام الدراسي 2023/2024م في إطار برنامج تشيفننج Chevening Scholarships الممول من حكومة المملكة المتحدة لدراسة درجة الماجستير لمدة عام واحد فى إحدى الجامعات الرائدة فى المملكة المتحدة.

قدم الندوة الدكتورة نيفين شرف، مدير برنامج تشيفيننج بالمجلس البريطاني بمصر، وتناولت التعريف ببرنامج Chevening وكيفية التقدم له، وكيفية التغلب على صعوبات التقديم، وأوضحت مميزات البرنامج، كما تضمنت الندوة الإجابة عن كافة الاستفسارات الخاصة بالسادة الحضور وتوضيح شروط التقدم للمنحة.