الملامح.. طرح برومو أغنية محمد عبده الجديدة

أغنية الملامح للفنان محمد عبده.. طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- برومو أغنية الملامح للفنان محمد عبده، لتشرق جمهوره لطرحها خلال الفترة القليلة المقبلة.

أغنية الملامح للفنان محمد عبده، من كلمات المستشار تركي آل الشيخ، وألحان ناصر الصالح، وتوزيع موسيقى للمايسترو وليد الفايد.

أحدث أعمال محمد عبده

حقق فنان العرب محمد عبده 2 مليون ونصف المليون مشاهدة بأحدث أغانيه التي تحمل اسم “كثير اشتقت”، بعد طرحها الأحد 30 يناير، عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

أغنية “كثير اشتقت” لـ محمد عبده، من كلمات: منصور الشادي، وألحان: ناصر الصالح، توزيع موسيقي: عمرو عبد العزيز.

كلمات أغنية كثير اشتقت لـ محمد عبده

كثير اشتقت..

كثير احتجت لوجودك..

كثير احتجت..

عدد ما تهت في بُعدك..

كثر ما خفت من بَعدك..

تمنيت اني لوجودك ملكت الوقت..

كثير اشتقت!!!

***

يا آخر ما بقى فيني..

من سنيني..

سألتك عن أمل يقدر

يجدد حلمي بعيني..

هواي اللي أعيشه انت

و كل الدنيا عندي انت

و انا ما بين انت وانت

أموت بشوق وأحيا بك

ونعم تخنقي أنفاسي..

إذا فكرت في غيابك..

ولأني كثير لك مشتاق..

حضنته وردك الذابل على بابك..

وكثير اشتقت

*****

كنت خايف..

من مرار الاحتياج وشوق جارف..

والله إني كنت خايف

وكنت عارف..

إني مشتاق البعيد وما يجي..

والمرار الصعب لما تكون عارف..

أنا الواقف على باب الأماني حاضن طيوفك

وانا شايف جميع الناس قدامي ولا اشوفك

وانا الآه اللي مذبوحه في ونة ناي

ومحد وياي سواك وعارف انك رحت

ولا أظنك حبيبي جاي..

وكثير اشتقت

محمد عبده يرزق بطفله الحادي عشر

مؤخرا، أعلن المطرب السعودي الشهير محمد عبده إنجابه طفلا جديدا، وذلك في تغريدة له على موقع “تويتر”، كشف فيها عن اسمه.

وكتب محمد عبده قائلا: "الحمد لله رب العالمين رزقت فجرَ هذا اليوم بمولود أسميته سلمان تيمنًا باسم مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله".

وسلمان الطفل هو الابن الحادي عشر للفنان السعودي الذي يبلغ من العمر 72 عاما، إذ أعلن في 2018 عن مولودة أسماها "العنود" وكانت هي العاشرة بين إخوانها، بحسب موقع “سبوتنيك” الروسي.

أعمال محمد عبده الجديدة

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات - آخر شهر مايو الماضي - أحدث أغاني فنان العرب محمد عبده، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، بالإضافة لتطبيق ديزر للموسيقى، والتي تحمل اسم «مستعجلة» بعد فترة من الترويج لها.

أغنية مستعجلة للفنان محمد عبده، من كلمات فهد بن محمد، وألحان خالد عياد، وتوزيع يحيى الموجى.