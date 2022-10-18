عمل الفول النابت بمذاق شهي وطريقة صحية

تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل الفول النابت بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد وبشكل موفر نظرا لارتفاع الأسعار .
المكونات لعمل الفول النابت
فول مغسول جيّداً - 3 أكواب
ماء - بحسب الحاجة
بصل مقطع إلى شرائح - 2
عصير ليمون حامض - ربع كوب
كمون - ملعقة كبيرة
ملح - بحسب الرغبة
حبهان - ملعقة صغيرة
سمن - ملعقة كبيرة
طريقة عمل الفول النابت
1- لصنع الفول النابت، انقعي حبات الفول في الماء ليومين مع تغيير الماء في اليوم الثاني.
2- صفي الفول من الفاء وغطّيه بمنشفة رطبة وبكيس لمدة يومين آخرين.
3- عندما يصبح الفول نابتاً، اغسليه بالماء جيّداً.
4- حمي السمن، في قدر على النار، أضيفي شرائح البصل، الكمون والملح حتى يحمر البصل.
5- أضيفي الفول النابت، الحبهان وقليل من الماء والحامض واتركي الكونات على النار حتى ينضج الفول.
6- اسكبي الفول النابت وقدّميه.