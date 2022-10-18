عمل الفول النابت بمذاق شهي وطريقة صحية

تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل الفول النابت بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد وبشكل موفر نظرا لارتفاع الأسعار .



المكونات لعمل الفول النابت



فول مغسول جيّداً - 3 أكواب

ماء - بحسب الحاجة

بصل مقطع إلى شرائح - 2

عصير ليمون حامض - ربع كوب

كمون - ملعقة كبيرة

ملح - بحسب الرغبة

حبهان - ملعقة صغيرة

سمن - ملعقة كبيرة



طريقة عمل الفول النابت



1- لصنع الفول النابت، انقعي حبات الفول في الماء ليومين مع تغيير الماء في اليوم الثاني.

2- صفي الفول من الفاء وغطّيه بمنشفة رطبة وبكيس لمدة يومين آخرين.

3- عندما يصبح الفول نابتاً، اغسليه بالماء جيّداً.

4- حمي السمن، في قدر على النار، أضيفي شرائح البصل، الكمون والملح حتى يحمر البصل.

5- أضيفي الفول النابت، الحبهان وقليل من الماء والحامض واتركي الكونات على النار حتى ينضج الفول.

6- اسكبي الفول النابت وقدّميه.