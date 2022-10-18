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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عمل الفول النابت بمذاق شهي وطريقة صحية

طريقة عمل الفول النابت
طريقة عمل الفول النابت

تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل الفول النابت بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد وبشكل موفر نظرا لارتفاع الأسعار . 
 

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المكونات لعمل الفول النابت
 

فول مغسول جيّداً - 3 أكواب
ماء - بحسب الحاجة
بصل مقطع إلى شرائح - 2
عصير ليمون حامض - ربع كوب
كمون - ملعقة كبيرة
ملح - بحسب الرغبة
حبهان - ملعقة صغيرة
سمن - ملعقة كبيرة
 

طريقة عمل الفول النابت
 

1- لصنع الفول النابت، انقعي حبات الفول في الماء ليومين مع تغيير الماء في اليوم الثاني.
2- صفي الفول من الفاء وغطّيه بمنشفة رطبة وبكيس لمدة يومين آخرين.
3- عندما يصبح الفول نابتاً، اغسليه بالماء جيّداً.
4- حمي السمن، في قدر على النار، أضيفي شرائح البصل، الكمون والملح حتى يحمر البصل.
5- أضيفي الفول النابت، الحبهان وقليل من الماء والحامض واتركي الكونات على النار حتى ينضج الفول.
6- اسكبي الفول النابت وقدّميه.

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