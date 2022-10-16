شهي ومفيد.. طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية

تقدم الشيف رانيا المصري طريقة مبتكرة لعمل أصابع الجبن المقلية بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات يفضل تناولها الكثير من الأشخاص.



المقادير لأصابع الجبن المقلية





كوب ونصف بقسماط

كوب إلا ربع دقيق

2 بياض بيضة مخفوق مع معلقتين كبار ماء

250 جرام اصابع جبنة موتزاريلا أو جبنة رومي متقطعة اصابع

نصف معلقة صغيرة ثوم بودر

نصف معلقة صغيرة زعتر

نصف معلقة صغيرة ملح

زيت للقلي



طريقة عمل أصابع الجبن المقلية

- في طبق كبير نخلط الدقيق مع الملح و في طبق تاني نخلط البقسماط مع الزعتر والثوم البودر.

- نغمس اصابع الموتزاريلا في الدقيق وبعدين في بياض البيض واخر حاجة في خليط البقسماط ونرصها في صينية ونغطيها بكيس نايلون وندخلها الثلاجه لمدة نصف ساعة.

- نقليها في زيت سخن على نار متوسطة لحد ما لونها يبقى ذهبي ونطلعها على مناديل مطبخ تتصفى كويس نقدمها.