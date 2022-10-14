بدون لحوم... طريقة عمل فطائر الجبنة والشبت

فطائر الجبنة والشبت من المعجنات الشهية و اللذيذة التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بأسهل الخطوات و بمذاق شهي و لذيذ أيضا.

قدمت الشيف دعاء السمنودي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل فطائر الجبنة والشبت في البيت.

مقادير فطائر الجبنة والشبت



١٠٠جرام زبدة

كوب ونصف دقيق

٢ملعقة كبيرة زيت

بيضة

ملعقة صغيرة عصير ليمون

٢حزمة شبت مفروم

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

٢ملعقة كبيرة سكر

ماء دافئ للعجن

(الحشوة)

جبنة ثلاجة

(للدهن)

بيضة

ملعقة صغيرة خل

(للوجه)

سمسم محمص

حبة البركة



طريقة تحضير فطائر الجبنة والشبت



في العجان نضع كل المكونات ونعجن جيداً ثم نضيف الماء "في حالة الحاجة" ونعجن حتى تتكون عجينة سهلة التشكيل ثم نفردها على سطح مرشوش بالدقيق ونقطعها بالقطاعة المدورة ثم نحشيها بالجبنة ونقفلها مثل القطايف ونكرر حتى الإنتهاء من الكمية ثم ندهن الوجه بخليط الدهن ونرش عليه سمسم وحبة البركة ثم ندخل الفطائر الفرن على درجة حرارة ١٨٠ حتى تمام النضج وتقدم بالهنا والشفا