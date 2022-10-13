عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل فتة فريك بالموزة.. غير تقليدية و شهية

فته فريك بالموزه
فته فريك بالموزه

فته فريك بالموزه من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في المنزل، وعلى الرغم من أنه من الأطباق الغير تقليدية إلا أنه يتمتع بمذاق شهي و لذيذ.

قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل  فته فريك بالموزه.
 

txt

طريقة عمل ناجتس الدجاج الموفرة.. أحلى من الجاهزة

txt

طريقة عمل التونة في المنزل.. أحلى من الجاهز

مقادير فته فريك بالموزه


٣ موزه مسلوقه بالعظم 

 ‎٢كوب فريك 

‎١ بصل 

ملعقه صغيره  قرفه 

 ‎ملعقه صغيره بهارات ‎جوزه الطيب 

‎٢ ملعقه صغيره حبهان  مطحون 

‎٢ ملعقه كبيره سمنه 

مكعب مرق 

 ‎٤ كوب لبن زبادي 

‎٣/٤ كوب طحين 

مرق سلق اللحم

 ‎بقدونس ومكسرات ‎

عيش مقلي 

‎ 
طريقة  فته فريك بالموزه



في وعاء على النار نضع السمنة مع البصل و نقلبها قليلا حتى تذبل، ثم نضيف الفريك و نقلبه قليلا نتبل بالملح، فلفل، قرفة، بهارات، حبهان، جوزة الطيب و مكعب مرق و نقلب،  نغمر الفريك بالمرق و نتركه لينضج 
نخلط الزبادي مع الدقيق ثم نرفعه على النار و نضيف له مرق اللحم و نقلب باستمرار حتى يسخن و يثقل القوام قليلا
 ندهن الموزات بالسمنة و نتبلها بملح و فلفل و ندخلها الفرن حتى تحمر   
في طبق التقديم نضع العيش المقلي و عليه اللبن المطبوخ ثم الفريك المفلفل و على الوجه نرص الموزات المتحمرة 
نزيين الوجه باللوز و تقدم بالهنا و الشفا

فته فريك بالموزه طريقة عمل فته فريك بالموزه مقادير فته فريك بالموزه طريقة فته فريك بالموزه الشيف غادة التلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهرين بنت بنوت.. والد عريس الإسماعيلية : قالت لابني إحنا زي بعض

بث مباشر.. مباراة برشلونة وإنتر ميلان (0-0) في دوري أبطال أوروبا

كلامي يشهد عليه ربنا .. والد عريس الإسماعيلية يكشف معلومة خفية |فيديو

قفزة جديدة في أسعار الأرز.. اِعرف الكيلو وصل كام بالأسواق اليوم

السماح له باللعب.. مفاجأة جديدة فى غرامة كهربا للزمالك

كولر يفاجئ نجم الأهلي بقرار صادم .. تفاصيل

بث مباشر مباراة ليفربول ورينجرز في دوري أبطال أوروبا رابط بدون تقطيع

بـ 3 ملايين و500 ألف جنيه .. حقيقة بيع شقة سمير صبري

موضوعات متعلقة

بعد تصدرها التريند .. شاهد أبرز إطلالات شيرين عبد الوهاب المثيرة للجدل

بعد أنباء زواجها من عمر كمال.. صورا حذفتها طليقة أحمد الفيشاوي|شاهد

بملابس سهرة.. منة عرفة تبهر متابعيها بالإطلالة جديدة| شاهد

بعد أنباء زواجها من عمر كمال.. 10 صور أثارت الجدل لطليقة أحمد الفيشاوي|شاهد

بهاف ستومك.. سارة سلامة تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

رقم خرافي.. سعر جمبسوت أنغام يثير الجدل| شاهد

بعد إصابة دينا حايك.. هل مرض سرطان الثدي وراثي؟ طبيبة تكشف

بالأحمر الناري.. روبي تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة.. شاهد

ترشيحاتنا

انخفاض كبير في أسعار الذهب عالميًا

لماذا ارتفع سعر الدولار في البنوك ؟.. أستاذ اقتصاد يجيب

مجلس التعاون الخليجي يرحب ببيان السعودية حول أوبك +

بعد صدور تقرير أوبك.. خسائر هائلة في أسعار النفط

التخطيط العمراني: انطلقنا في 40 مدينة لتوفير المسكن لكل شرائح المجتمع.. فيديو

بايدن: تصويت الأمم المتحدة ضد روسيا رسالة قوية لها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل فتة فريك بالموزة.. غير تقليدية و شهية

طبيب يحذر هذه الفئات من الجلطات فترات تغيير الفصول| تفاصيل

أنيقة وراقية.. الملكة رانيا تخطف الأنظار بهذه الإطلالة| شاهد

رداء مخيف وفأس.. قصة الجلاد الذي أعدم 514 شخصًا بدم بارد بإيطاليا

فيديو

شروط التصالح في مخالفات البناء والفئات المحظورة.. شاهد

لانشون وبسطرمة وفراخ مسلوقة.. بواقي طعام على الأرصفة تهدد بأزمة صحية |فيديوجراف

«لسانه يزداد طولا».. تعرف على قصة معاناة أطول رجل في غانا «فيديوجراف»

فصول الخدمات المسائية .. التعليم تعلن نظام تقييم طلاب 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

اﻟﻤﺰﻳﺪ