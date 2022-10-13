طريقة عمل فتة فريك بالموزة.. غير تقليدية و شهية

فته فريك بالموزه من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في المنزل، وعلى الرغم من أنه من الأطباق الغير تقليدية إلا أنه يتمتع بمذاق شهي و لذيذ.

قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل فته فريك بالموزه.



مقادير فته فريك بالموزه



٣ موزه مسلوقه بالعظم

‎٢كوب فريك

‎١ بصل

ملعقه صغيره قرفه

‎ملعقه صغيره بهارات ‎جوزه الطيب

‎٢ ملعقه صغيره حبهان مطحون

‎٢ ملعقه كبيره سمنه

مكعب مرق

‎٤ كوب لبن زبادي

‎٣/٤ كوب طحين

مرق سلق اللحم

‎بقدونس ومكسرات ‎

عيش مقلي

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طريقة فته فريك بالموزه





في وعاء على النار نضع السمنة مع البصل و نقلبها قليلا حتى تذبل، ثم نضيف الفريك و نقلبه قليلا نتبل بالملح، فلفل، قرفة، بهارات، حبهان، جوزة الطيب و مكعب مرق و نقلب، نغمر الفريك بالمرق و نتركه لينضج

نخلط الزبادي مع الدقيق ثم نرفعه على النار و نضيف له مرق اللحم و نقلب باستمرار حتى يسخن و يثقل القوام قليلا

ندهن الموزات بالسمنة و نتبلها بملح و فلفل و ندخلها الفرن حتى تحمر

في طبق التقديم نضع العيش المقلي و عليه اللبن المطبوخ ثم الفريك المفلفل و على الوجه نرص الموزات المتحمرة

نزيين الوجه باللوز و تقدم بالهنا و الشفا