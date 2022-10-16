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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل مكدوس الباذنجان بأسهل الخطوات

مكدوس الباذنجان
مكدوس الباذنجان

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل مكدوس الباذنجان المخلل لعشاق المخللات والباذنجان بأسهل الخطوات ومذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد. 

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المقادير لعمل مكدوس الباذنجان 

- 1 كيلو باذنجان (صغير الحجم خاص للمكدوس) .
-  كوب فلفل احمر (مقطع قطع صغيرة) .
- ملعقتان كبيرتان  ملح .
- زيت الزيتون : كمية (لملأ المرطبان) .
- كوب جوز (مقطع قطعاً صغيرة) .
- 4 فصوص ثوم (مطحون) .

طريقة عمل مكدوس الباذنجان 

1. ينزع رأس الباذنجان باليد .

2. يوضع الباذنجان في وعاء بعد تنظيفه ويغلى في ماء مضاف إليه القليل من الملح لمدة عشرة دقائق .

3. يصفى من الماء ويشق من الوسط فقط .

4. يوضع قليلاً من الملح في داخل الباذنجان ثم يوضع في مصفاة، يغطى ويترك لمدة ليلة كاملة حتى يتصفى من الماء .

5. يخلط الثوم الناعم والجوز الناعم والملح والفلفل الأحمر .

6. يوضع قليلاً من الخلطة داخل كل حبة باذنجان ويرص الباذنجان في وعاء زجاجي إلى أن تنتهي كل الكمية .

7. يقلب المرطبان بعد فتح الغطاء مدة يوم كامل إلى أن يصفى من الماء الزائد .

8. يصب الزيت في كامل المرطبان دون إضافة أي شيء آخر .

9. يغطى المرطبان ويترك مدة ثلاثة أسابيع وبعدها يكون جاهزاً للأكل .

10. عند استخدام ملعقة لأخذ المكدوس يجب أن تكون جافة كي لا تظهر طبقة بيضاء على السطح .

زيت الزيتون طريقة عمل زجاج الزيتون نجلاء الشرشابي تنظيف الباذنجان طريقة عمل مكدوس الباذنجان ​​​​​​​health

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