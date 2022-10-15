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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل النجرسكو بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي

طريقة عمل نجرسكوا
طريقة عمل نجرسكوا بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي

طريقة عمل النجرسكو، تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل النجرسكو بمذاق لا يقاوم وطعم مشهي وطريقة سهلة .

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نشرة المرأة: احذر من شرب القهوة على الريق.. تتسبب بحمض شرس بالمعدة وعدة أمراض.. ثمرة خارقة ترفع القدرة الذكورية.. طريقة جديدة لعمل انشلادا الدجاج الحمراء

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احذر من شرب القهوة على الريق.. تتسبب بحمض شرس بالمعدة وعدة أمراض

مكونات طريقة عمل النجرسكو

نص كيلو مكرونة شرايط او أقلام حسب رغبة.
 مشروم فرش او معلب حسب متاح.
نص كيلو بانية.
 فلفل الوان حسب رغبة.
٢بصلة وسط مكعبات.
 زيتون مخلل مخلى حسب رغبة.

٣معالق دقيق.

كيلو لبن.

٢ملعقة جبنة كريمى.
بهارات ( ملح_ فلفل _ بصل بودرة _ ثوم بودرة _ سبع بهرات ).
 مكعب مرقة دجاج.
 ميكس جبن

طريقة عمل النجرسكو

 نحضر اناء ونضع فيه ماء وملح وعندما يغلى الماء نضع المكرونة ونقلب حتى تنضج نصف سوا.
 البشاميل نحضر لبن ونقلب فيه دقيق على بارد ونضع مكعب زبدة مع مكعب مرقة دجاج ومع بعض ملح وفلفل اسود وجبنة كريمى.

نقلب بشاميل على بارد ثم نضع على نار ونقلب حتى قوام مطلوب.
ثم  الحشو نحضر طاسة على نار فيها زيت وقطعة زبدة ثم نضع بانية مقطع مكعبات.
ثم نضع مشروم بعد تصفيتة من ماء وتضع علية نصف ليمونة وغسلة مرة اخرى نضعة على بانية..

ثم نضع بصل وفلفل وزيتون حسب رغبة 

نقلب مكرونة مع بعض بشاميل ثم نضع حشو ونقلب جيدا.

ثم نحضر قارب ندهنه بالسمنة ونضع بعض بشاميل فى قاع ثم نضع مكرونة ونضع ميكس جبن  ثم نضع بشاميل ونضع ميكس جبن مرة أخرى وتدخل فرن على درجة حرارة 180درجة مئوية ثم نضعها تحت شواية حتى يحمر وجة.

المكرونة دجاج زيت ​​​​​​​health نجلاء الشرشابي طريقة عمل النجرسكو النجرسكو

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