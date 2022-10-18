بإطلالة كلاسيك.. ميساء مغربي تخطف قلوب متابعيها

شاركت الفنانة ميساء مغربي، متابعيها احدث جلسة تصوير لها وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"



وخطفت ميساء انظار جمهورها بإطلالتها حيث ارتدت قميص باللون الأبيض، ونسقت معه بنطال اسود، مما أبرز رشاقتها وقوامها الممشوق، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر بسيطة، ووضعت مكياجًا ناعما، تناغم مع لون بشرتها.

يذكر أن اخر أعمال ميساء مغربي مسلسل "قلبي معي"، مأخوذا من قصة لها، وعرض في رمضان ، وهو من بطولة: محمود بوشهري، وديمة الجندي، وأمل محمد، وإبراهيم الزدجالي، وأحمد العمري، وإخراج باسم شعبو، وسيناريو وحوار عثمان جحا، وقصة ميساء مغربي.



بدأت ميساء مغربى، حياتها كعارضة أزياء، ثم شاركت فى مسلسل "نادي الضاحكين" عام 2000 الذى كانت بداية انطلاقها الفنية وتقدم العديد من الأعمال منها نورة، حكم البشر، الدنيا لحظة، فنجان الدم، لعبة المرأة الرجل ولعبة الشيطان.