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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حجازي يكشف أمام البرلمان موعد تعيين الـ 36 ألف معلم

رضا حجازي وزير التربية
رضا حجازي وزير التربية والتعليم

قال الدكتور رضا حجازي ، وزير التربية والتعليم ، أن الوزارة ستعيد النظر فى بعض الشروط التى وضعتها فى مسابقة الـ36 ألف معلم ، منها رفع السن إلى 40 عاما بدلا من 35 ، والغاء شرط الحصول  على تقدير  كشرط أساسي لقبول المعلمين .
 

 تعيين 36 ألف معلم 


وأكد الوزير خلال كلمته فى الجلسة العامة ، للرد على عدد من طلبات الإحاطة المقدمة لوزراته  من اعضاء مجلس النواب ،  إن تعيين 36 ألف معلم  سيتم  تفعيله عندما يتم الإعلان عن مسابقة عامة للدولة وسيكون لها شروط  ينظمها الجهازى المركزى للتنظيم والإدارة ، لافتا إلى ان الشروط التى وضعتها الوزارة فيما يتعلق بان يكون سن المتقدم 35 عاما وحاصل على تقيدر سيتم تطبيقها على التعليم ما قبل الأساسي ، على ان يتم رفع السن وحذف التقدير حتى نعطي   مساحة للاستفادة من اكبر عدد من المتقدمين .
وانتهي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء من  نظر 46 أداة رقابية ضد وزير التربية و التعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، ما بين طلبات إحاطة وأسئلة بشأن سوء أحوال الأبنية التعليمية مما تسبب في وفاة التلاميذ، ونقص عدد المدرسين وارتفاع كثافة الفصول وتفشي ظاهرة مراكز الدروس الخصوصية.

وزير التعليم الدروس الخصوصية التعليم الفني التربية والتعليم وزير التربية والتعليم أعضاء مجلس النواب

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