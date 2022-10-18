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رئيس التحرير
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تعليم

خبراء: اجراءات صارمة لتقليل مدة الدراسة بكليات التربية لتصبح 3 سنوات والرابعة للتدريب

طلاب
طلاب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم مفاجآت عديدة أعلن عنها الدكتور رضا حجازي، وزير التعليم، والذي استعرض خلال الجلسة خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، وكشف عن تعديلات قانونية جوهري في نظام الثانوية العامة، إضافة إلى نظام الدراسة في كليات التربية، من أجل سد عجز المعلمين.

 

وحول أزمة عجز المعلمين، فقد كشف لأول مرة عن دراسة يتم الإعداد لها حاليًا بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، والتي تتضمن تغيير نظام الدراسة بكليات التربية، حتى يتثنى خروج أكبر عدد من المعلمين من تلك الكليات التربوية المتخصصة.

تغيير نظام الدراسة بكليات التربية
 

وترتكز نية الحكومة إلى تعديل نظام الدراسة في كلية التربية لتكون 3 سنوات فقط بنظام الساعات المعتمدة، بدلًا من 4 سنوات وهو النظام المعمول به حاليًا، على أن يكون العام الرابع بمثابة تدريب عملي لدى وزارة التربية والتعليم، وذلك بما يساعد على سد العجز في عدد المدرسين.

قالت الدكتورة سامية خضر استاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس أن تقليل مدة الدراسة في كليات التربية لتصبح 3 سنوات والرابعة للتدريب سوف يضمن للطلاب وظيفة عمل حقيقة لذلك سوف يتسارع الطلاب للتخرج للحصول علي وظيفة .

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وأضافت الدكتورة سامية خضر خلال تصريحاتها لـ صدي البلد أن يجب علي وزارة التعليم العالي ووضع ضوابظ للتأكد من الخريج أنه مؤهل للعملية التعليمة .

 

وأشارت استاذه علم الاجتماع الي أن التدريب خلال السنة الاخيرة للطلاب يكون بعائد مادي لجذب الطلاب الي التدريب بشكل صحيح لافتا لأن بعض الطلاب القدرات المادية لم تساعدهم في ذلك .

 

وأشادت الدكتورة سامية خضر بفكرة قرار تقليل مدة الدراسة في كليات التربية لتصبح 3 سنوات والرابعة للتدريب لانه سوف يقضي علي حل مشكلة العجز فى عدد المعلمين بالمدارس .

 

وفي ذات السياق قال الدكتور ماجد ابو العينين عميد كلية تربية جامعة عين شمس السابق أن جميع طلاب كليات التربية تقوم بالتدريب بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لافتا أن طلاب كليات التربية قادرة علي تحمل هذه المسؤلية .

 

وأكد الدكتور ماجد ايو العينين خلال تصريحاته لـ صدي البلد أن كليات التربية تعد من كليات ذات المجاميع العالية ومعظم الطلاب من المتفوقين في الثانوية العامة .

 

وأشار الدكتور ماجد ابو العينين أن تطبيق هذا القرار سوف يساهم في حل ازمة عجز المعلمين بالمدارس وسيحفز الطلاب علي التخرج لضمان وظيفة حقيقة بعد التخرج .

 

ومن جانبه قال الدكتور حسن شحاتة استاذ المناهج بجامعة عين شمس  اسناد مجموعات الدعم لشركات خاصة سوف يجعل منافسة شرسة بين الشركات ويصب ذلك في مصحلة الطالب .

وأوضح الدكتور حسن شحاتة الي أن تطبيق هذا القرار لابد من وضع الضوابط ومنها تحديد الفئة السعرية للمجموعات ووضع مدارسين متخصصين ذوي خبرة أعلي .


وأشار استاذ المناهج الي أن  إسناد مجموعات التقوية بالمدارس لشركات خاصة يتم من خلال وزارة التربية والتعليم وتحت اشرافها وتشكيل لجان متابعة لهذه المجموعات

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