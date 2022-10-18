الإنتاج الحربي: العامل المصري الأمهر في العالم ونعتمد على جدعنته.. فيديو

قال المهندس محمد صلاح الدين، وزير الإنتاج الحربي إنه منذ توليه حقبة الوزارة، وهو لديه قناعة شخصية بأهمية الصناعة ، وتعظيم الموارد ، موضحا أن تعظيم المواد من أهم النقاط التي يهتم بها سواء الموارد البشرية أو التكنولوجية والامكانيات التصنيعية .

وتابع وزير الإنتاج الحربي ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " يحدث في مصر "، المذاع على فضائية " إم بي سي مصر " ، أن أهم دعامة للصناعة المصرية هو العامل المصري ، مؤكدا أن العامل المصري من أمهر العامل على مستوى العالم ، ولكن بشرط وضعه في منظومة متكاملة ومنضبطة ، والاتصال المباشر معه ، وحل مشكلاته ، مشيرا إلى أن الهدف من زيارته لعمال المصانع هو أن يكون بينهم ويساعدهم على مشكلاهم وجها لوجه .

العامل المصري



وأكمل وزير الإنتاج الحربي: “نعتمد على جدعنة العامل المصري في شغلنا، وعندي أمل أنه في خلال فترة بسيطة هيكون فيه تطوير لمنتجات كثيرة عسكرية ومدنية”.

