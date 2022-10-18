عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الإنتاج الحربي: العامل المصري الأمهر في العالم ونعتمد على جدعنته.. فيديو

وزير الإنتاج الحربي
وزير الإنتاج الحربي

قال المهندس محمد صلاح الدين،   وزير الإنتاج الحربي  إنه منذ توليه حقبة الوزارة، وهو لديه قناعة شخصية بأهمية الصناعة ، وتعظيم الموارد ، موضحا أن تعظيم المواد من أهم النقاط التي يهتم بها سواء الموارد البشرية أو التكنولوجية والامكانيات التصنيعية .

وتابع وزير   الإنتاج الحربي  ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " يحدث في مصر "، المذاع على فضائية " إم بي سي مصر " ، أن أهم دعامة للصناعة المصرية هو العامل المصري ، مؤكدا أن العامل المصري من أمهر العامل على مستوى العالم ، ولكن بشرط وضعه في منظومة متكاملة ومنضبطة ، والاتصال المباشر معه ، وحل مشكلاته ، مشيرا إلى أن الهدف من زيارته لعمال المصانع هو أن يكون بينهم ويساعدهم على مشكلاهم وجها لوجه .

العامل المصري 


وأكمل وزير الإنتاج الحربي: “نعتمد على جدعنة العامل المصري في شغلنا، وعندي أمل أنه في خلال فترة بسيطة هيكون فيه تطوير لمنتجات كثيرة عسكرية ومدنية”. 
 

وزير الانتاج الحربي توك شو الانتاج الحربى العامل المصري المهندس محمد صلاح الدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التصنيف صدم الأهلي بالزمالك.. كل ما تريد معرفته عن قرعة دوري أبطال إفريقيا 2023

اشتري بسرعة الذهب رخص.. تراجع المعدن الأصفر.. وعيار 21 مفاجأة

أوبترا انخفضت 30 ألفا| أبوالمجد: 600 ألف سيارة بالطريق.. والأوفر برايس يتراجع

ضحية الأهلي.. قرعة الكونفدرالية تقسو على الاتحاد المنستيري

ظُلم بيّن لـ محمد صلاح | قصة أكبر سرقة في حفل الكرة الذهبية

التزموا بالقرارات وشاكرين اهتمامكم | بيان مهم من أسرة شيرين عبد الوهاب

للمرة الأولى.. عروس الإسماعيلية تكشف خبايا شقة شقيق زوجها بعد ضربها

عندها مرض الشهرة.. سندس عبد الهادي تبكي على الهواء بسبب الفيديو المسرب|فيديو

ترشيحاتنا

محمد بن سلمان يطلق الاستراتيجية الوطنية السعودية للصناعة

آخر تطورات الحالة الصحية لـ محمود الخطيب

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 19 أكتوبر 2022 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني

سعر الدولار اليوم الأربعاء 18-10-2022

الأردن يدعو رعاياه لمغادرة أوكرانيا في أسرع وقت

فولفسبورج يتأهل لثمن نهائي كأس ألمانيا بمشاركة مرموش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسرعة وبدون فرهدة.. انسف وزنك الزائد باستخدام الحزام

تحذير عاجل للأمهات.. ترند قاتل منتشر بالمدارس بسبب التيك توك

ادرجها في نظامك الغذائي.. 7 أطعمة شائعة ترفع المناعة وتحارب السرطان

سعر غير متوقع لـ فستان منة شلبي فى جائزة موريكس

فيديو

بعد انضمامها للقوات البحرية.. تعرف على تفاصيل الفرقاطة ميكو 200.. تغطية خاصة

«بيبيع صوري العريانة للرجالة».. سيدة تستغيث من زوجها بمحكمة الأسرة "فيديوجراف"

تراجع ظاهرة الأوفر برايس في السيارات.. تغطية خاصة

أبرز تصريحات وزير التربية والتعليم حول الثانوية العامة والعام الدراسي الجديد..تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

اﻟﻤﺰﻳﺪ