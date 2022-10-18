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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الإنتاج الحربي: سعر الأتوبيس الكهربائي المصري أقل من الأجنبي بنسبة 25%| فيديو

وزير الإنتاج الحربي
وزير الإنتاج الحربي

كشف  وزير الإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين، عن تفاصيل توافد الاتوبيسات الكهربائية المصرية لمدينة شرم الشيخ تزامنا مع مؤتمر المناخ " كوب 27 " ، قائلا إن هناك شراكة تمت بين الوزارة والقطاع الخاص منذ عام للتعاون في انتاج اتوبيس كهربائي مصر لأول مرة .. ومن المقرر أن يتم استخدام أول أتوبيس كهربائي في قمة المناخ بشرم الشيخ " .

وتابع  وزير الإنتاج الحربي ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "يحدث في مصر"، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر" ، أن الوزارة وفت بوعدها وبدأت بالفعل توافد الاتوبيسات لمدينة شرم الشيخ وفق الاتفاقية ، منوها أن المدينة استقبلت ، حتى الأن ، 73 أتوبيس كهربائي من أصل 110 أتوبيس .. والشحن هو المتحكم فقط في عملية التوريد " .

وأكمل وزير الإنتاج الحربي ، أن التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص هو ثمرة مجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسي في التطلع للاستفادة بالخبرات بين الجهتين ، منوها أن الأتوبيس الكهربائي مؤثر وموفر للبيئة والصحة والإنتاج ، مشيرا إلى أن الأتوبيس الكهربائي ينتج بنسبة 60 % محليا وهي نسبة قابلة للزيادة مع زيادة الإنتاج .

الأنوبيس الكهربائي المصري 

وأكد وزير الإنتاج الحربي ، أن سعر الأتوبيس الكهربائي المصري يقل بنسبة 25 % عن مثيله الأجنبي ، فضلا عن مميزاته الكثيرة في توفير فرص عمل للعمال المصريين ، وزيادة القدرة على الإنتاج ، وزيادة الخبرة ، والصناعات المغذية .

وأشار ، إلى أن الدولة المصرية تتجه نحو تعظيم الصناعة المصرية ، متابعا : " خلونا نعتمد على صناعتنا ونزود قيمة المنتج المحلي في صناعتنا " .

وزير الانتاج الحربي توك شو الأتوبيس الكهربائي الانتاج الحربى شرم الشيخ

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