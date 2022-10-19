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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

القومي للبحوث يعقد ندوة عن التغيرات المناخية وتأثيرها على القطاع الزراعي.. اليوم

صورة أرشفية
صورة أرشفية

 

أعلن المركز القومي للبحوث عن عقد معهد البحوث الزراعية و البيولوجية ( لجنة العلاقات العلمية والثقافية والدولية ) - وحدة المؤتمرات بالمركز القومي للبحوث الندوة الثالثة من سلسلة الندوات التغيرات المناخية وتأثيرها على القطاع الزراعي: صحة النبات، بالمركز القومي للبحوث .


وأوضح المركز أن ذلك تحت رعاية الدكتور حسين درويش قائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث ورئيس الندوة الدكتور محمود حزين قائم بأعمال عميد معهد البحوث الزراعية والبيولوجية و مقرر الندوة الدكتورة زینب هانم عبد الرحمن سلامة رئيس لجنة العلاقات العلمية والثقافية والدولية لمعهد البحوث الزراعية والبيولوجية.

وأشار إلى أن هذا اللقاء العلمي الهام يقدم دراسات و حديث شيق عن مستقبلنا و مستقبل وطننا و ابناؤنا باذن الله في سلسلة الندوات التي تدرس التغيرات المناخية وتاثيرها علي صحة النبات الذي يعتبر مصدر الغذاء الرئيسي للشعوب و الأمم من أغلب مخلوقات الكون.

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واوضح أن ذلك تزامناً مع استضافة مصر لمؤتمر التغير المناخي السابع والعشرون COP 27  الذي يعقد  في نوفمبر القادم 2022 . و يتناول التعرف على الاتجاهات الحديثة في تغير المناخ محليًا وعالميًا وتأثير التغيرات المناخية بيئيًا وزراعيًا  واقتصاديًا والتغيرات المناخية الجديدة والمتوقعة وأثرها على البيئة وانعكاسها على الاقتصاد المحلي .

وتستضيف الندوة نخبة من كبار العلماء و المتحدثين ضيوف الندوة و التي تعقد صباح غدا الأربعاء ١٩ اكتوبر العاشرة صباحاً بالقاعة الجديدة بالمركز القومي للبحوث

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