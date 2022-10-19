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أخبار البلد

استنباط أصناف| الزراعة : تقليص مساحات المحاصيل الشرهة للمياه للتكيف مع التغيرات المناخية

الدكتور محمد القرش
الدكتور محمد القرش مع محرر صدى البلد

تعد التغيرات المناخية أبرز التحديات التى تواجهها الدولة المصرية حاليا خاصة وأنها تؤثر على الأمن الغذائي والموارد المائية التى هى أساس الحياة ، ومن أكثر القطاعات تأثرا بالتغيرات المناخية هو القطاع الزراعي .

وفى هذا الصدد ، أكد الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة ومتحدث الوزارة ، أن التغيرات المناخية أثرت بشكل كبير على المحاصيل الزراعية ويعد القطاع الزراعى الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية ، موضحًا أن ذلك يقتضى علينا التكيف مع التغيرات المناخية واتخاذ عدة اجراءات فى سبيل ذلك .

 

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تأثير التغيرات المناخية على المحاصيل

وتابع " القرش" خلال استضافته بموقع "صدى البلد" ، قائلًا :" فمثلا شاهدنا موجات الصقيع العام الماضي  فى عام 2020 أثرت علي محصول القمح ، وكذلك فى شهر مايو خلال عام 2018 سقطت أمطار أثرت على محصول البطاطس وقتها ، وكذلك تأثرت كلا من محصولى المانجو والزيتون بالموجات الحارة فى فترة من الفترات مما يؤثر على انتاجية المحصول ليس فى مصر فقط بل فى العالم كله ".

استنباط أصناف جديدة

وكشف "معاون وزير الزراعة" عن أهم الاجراءات التى اتخذتها اللدولة فى سبيل التكيف مع التغيرات المناخية ، حيثُ تم استنباط  أصناف جديدة من المحاصيل بحيثُ تستطيع التكيف مع المناخ ، وتتحمل درجات الملوحة ودرجات حرارة أعلى ، كما أنها تستطيع مقاومة بعض الأمراض والآفات التى ظهرت مجددًا .

واستكمل :" كما نقوم بتوعية الفلاحين بالعديد من الأساليب الجديدة للزراعة لزيادة الانتاجية"  .

وأوضح الدكتور محمد القرش أن الدولة اتخذت عدة اجراءات للتعامل فى قضية المياه والتحدي المائي  الذى تواجهه الدولة المصرية جراء التغيرات المناخية ، حيثُ إننا أمام تحدي كبير وهى ندرة المياه فى ظل الزيادة السكانية المستمرة لذا تم الاتجاه نحو استخدام أساليب الزراعة الحديثة وأساليب الري الحديث كما خصصت الدولة 60 مليار جنيهًا لتطوير نظم الرى لتحويله إلى ري حديث وذ لك من خلال قروض تقدم للفلاحين بفوائد بسيطة .

وقال " معاون وزير الزراعة" إنه تم تقليص مساحات المحاصيل الشرهه للمياه مثل الأرز والموز ، وتم تقنين زراعتهما فى مصر ، كما أن هناك عدة مناطق تواجه التملح نتيجة التغيرات المناخية كنوع من أنواع مواجهة هذا التحديات

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