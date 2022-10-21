عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الحبس سنة وغرامة 100 ألف عقوبة العودة لمخالفة إدارة شركة سياحية دون ترخيص

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يعتبر قانون المنشآت السياحية والفندقية الجديد من القوانين الهامة التى وضعت عقوبات لكل من يقوم بإدارة شركة سياحية بدون ترخيص.

يستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إدارة شركة سياحية بدون ترخيص وفقا لما نص عليه قانون المنشآت السياحية والفندقية الجديد.

عقوبة إدارة شركة سياحية دون ترخيص

ووفقا لقانون المنشآت السياحية والفندقية الجديد، والذي نص على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة فى المواد التالية بالعقوبات والجزاءات المنصوص عليها فيها .

يعاقب كل من قام باستغلال أو إدارة منشأة بدون ترخيص، بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وضعف حدى الغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن غلق المنشأة على نفقة المخالف .

ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب عقد جلسته العامة الأثنين القادم  الموافق 23 أكتوبر الجاري. 

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للبرلمان.

وشهدت الجلسة العامة يوم الثلاثاء الماضى ، الموافقة على مشروع قانون منح تيسيرات للمصريين بالخارج، والموافقة النهائية على قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات. 

كما شهدت الجلسة أيضا مواجهة وزير التربية والتعليم، رضا حجازي، بـ46 أداة رقابية، تناولت كافة المشكلات التي تواجه العملية التعليمية.

ويستهدف مشروع القانون تقديم تسهيلات للمصريين المقيمين بالخارج حيث بمقتضاه يتم منح كل مصري له إقامة سارية في الخارج الحق في استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة، لا يزيد عمرها على ثلاث سنوات من سنة الصنع، معفاة من جميع الجمارك والضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول.

وذلك مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لحساب وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية، يعادل قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداد هذا المبلغ بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد. 

قانون المنشآت السياحية والفندقية الجديد شركة سياحية عقوبة إدارة شركة سياحية دون ترخيص منشآت مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد : سحب رعدية تغطي هذه المحافظات وسيول خلال ساعات | حالة الطقس

مدة إيقاف طاهر محمد طاهر مع الأهلي وموقفه من مباراة السوبر المصري

الحق اشتري.. الذهب في ارتفاع وسعر عيار 21 مفاجأة

لأول مرة .. لحظة التقاط الطفلة يقين بعد أن ألقاها والدها الإرهابي في الصحراء.. فيديو

تسجيل صوتي يكشف آخر كلمات قاتل فتاة بورسعيد قبل الجريمة.. النيابة تعلن التفاصيل

طلب رسمي باستبعاد إيران .. ما فرص تواجد منتخب مصر في مونديال قطر؟

هيئة الدواء تحذر من عبوات مغشوشة لعقار يعالج التهاب الجيوب الأنفية

الحكومة تطلق حزمة جديدة من الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل خلال أيام

ترشيحاتنا

شوبير يكشف سر زيادة أعداد جماهير الزمالك بمباراة سموحة

مفاجأة ..دعاء "توفني مسلما والحقني بالصالحين" مكروه في هذه الحالة

بورصة السيارات .. انخفاض الاوفر برايس لهيونداي النترا HD | اعرف التفاصيل

أسعار النفط مستمرة في الهبوط وسط ازدياد المخاوف بشأن التضخم

هل يجوز الاغتسال للجمعة الخميس ليلا .. مجدي عاشور يجيب

مهيب عبدالهادي يعلن تفاصيل إصابة الونش ومدة غيابه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسبب الهلوسة والتسمم.. أطعمة تقتلك ببطء توقف عن الإفراط في تناولها

عادات خاطئة تزيد فرص الإصابة بدوالى الساقين.. النوم على ظهرك أبرزها

رغم حل مشكلة العلف| صدمة المواطنين في أسعار البيض.. كم سعره الآن؟

كنز لن تتوقعه.. تناول هذا الخضار يحميك من السرطان

فيديو

آخر كلمات قاتل فتاة بورسعيد قبل الجريمة.. النيابة تعلن التفاصيل.. فيديو

الفيضانات تضرب جزيرة أبو داود في المنوفية .. والمحافظة تنشئ معسكرات إيواء للمواطنين "فيديوجراف"

أقصر فترة حكم.. كيف دمرت ليز تراس الاقتصاد البريطاني في 6 أسابيع /فيديو جراف

مشهد محمد رمضان يتكرر في جريمة الصف.. 5 متهمين يصورون طفلا بقميص نوم "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ