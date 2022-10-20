عمر دحروج: الأهلي جاهز لمواجهة أي منافس بنصف نهائي بطولة العالم لليد

أكد عمر سامي دحروج، لاعب الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، أن الفريق فاز بجدارة على بنفيكا البرتغالي في نصف نهائي كأس العالم للأندية «السوبر جلوب» المقامة في المملكة العربية السعودية.

وقال إن المباراة كانت قوية أمام خصم يمتلك عناصر مميزة في كل المراكز، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني لرجال يد الأهلي طالب اللاعبين بين شوطي المباراة بالقتال والتركيز الشديد من أجل تحقيق الفوز.

وشدد عمر على أن «رجال يد الأهلي» جاهز لمباراة نصف النهائي، وسوف يظهر بشكل يعكس مدى طموحات اللاعبين في المنافسة بقوة خلال البطولة.

وقدم «رجال يد الأهلي» عرضًا قويًّا أمام بنفيكا، وتألق اللاعبون على مدار شوطي المباراة، لينجح الفريق في إنهاء اللقاء لصالحه بنتيجة 29-28، ليتأهل إلى نصف نهائي البطولة.

وكان الفريق فاز في المباراة الأولى على فريق مضر السعودي بنتيجة 36-30، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات المجموعة الثانية للبطولة.

وتضم بعثة «رجال يد الأهلي» المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية «السوبر جلوب»، كلا من: عبد الرحمن حميد، وعبد الرحمن طه، ومحمد إبراهيم، وراؤول نانتس، وعبد الرحمن فيصل، وشهاب عبد الله، ومصطفى خليل، ومحسن رمضان، وسيف هاني، وأحمد خيري، وإسلام حسن، وأحمد عادل، وإبراهيم المصري، وياسر سيف، وعمر كاستيلو، وعمر سامي، وعبد العزيز إيهاب، وإسلام راضي.