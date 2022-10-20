طلائع الجيش يتعادل سلبيا مع الداخلية في الدوري

خيم التعادل السلبي على مباراة فريق الداخلية أمام نظيره طلائع الجيش، في أولى مباريات الفريقين في الدوري الممتاز.

وأقيمت المباراة بين الفريقين اليوم على ملعب ستاد "السويس الجديد"، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري الممتاز.

بهذه النتيجة يتواجد في الداخلية بالترتيب الـ12 يليه طلائع الجيش بالمركز الثالث عشر برصيد نقطة وحيدة لكل منهما.

وبدأ فريق الداخلية اللقاء بتشكيل مكون من:رضا السيد - عبد العزيز السيد - محمد نجيب - بركات حجاج - محمود شديد - محمود طلعت - سيرجي إيريك - محمد نصير - سمير فكري - كريستوفر جوهان - حسين رجب

فيما بدأ طلائع الجيش المباراة بالتشكيل التالي: عمر رضوان - محمود وحيد - أحمد أيمن منصور - محمد فتح الله - أحمد زولا -محمد دياب - محمد شحاتة - علي حمدي - أحمد سمير - إيبوكون - كريم طارق.

يذكر أن الداخلية عاد للظهور اليوم في الدوري الممتاز من جديد بعد صعوده من دوري القسم الثاني في الموسم الماضي.

فيما يسعى طلائع الجيش هذا الموسم مواصلة نتائجه المميزة في الدوري المصري، بعدما أنهى الموسم الماضي بالمركز الخامس للمرة الأولى بتاريخه