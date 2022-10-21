مدرب الداخلية: نتمنى نقل لقاءاتنا إلى ملعب الشرطة

أعرب أبو المجد مصطفى ، المدرب العام لفريق الداخلية، عن رضاه بالبداية التي وصفها بـ"الجيدة" في مشوار الدوري بالتعادل مع طلائع الجيش دون أهداف.



وقال مدرب الداخلية عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن الجهاز الفني بقيادة رضا شحاتة تعامل وفق الإمكانيات المتاحة في سوق الانتقالات.



وأشار إلى أن الداخلية قدم مباراة جيدة أمام الطلائع واقتنص نقطة مهمة موضحاً أن الدوري هذا الموسم صعب للغاية وهناك العديد من الفرق التي نجحت في تدعيم صفوفها وتظهر بصورة جيدة.



وأضاف:" كريستوفر جون لاعب مهم بالنسبة لنا وانضم للفريق في بداية الموسم وسيكون أحد المفاجآت في الفريق خلال الموسم الحالي".



وأكد أن اللعب في السويس أمر مرهق بالنسبة لفريقه موضحاً أن هناك محاولات لنقل مباريات الفريق إلى أحد ملاعب القاهرة بعد رفض اللجنة المختصة من رابطة الأندية ملعب نادي اتحاد الشرطة.



وأوضح أن ملعب الشرطة كانت لديه بعض التحفظات على رأسها غرفة تقنية الفيديو والإضاءة وأرضية الملعب وكلها أمور تحسنت في الفترة الماضية متمنياً إقامة لقاءات الفريق على هذا الملعب.

وأشار إلى أن الملعب استضاف مباريات الدوري لمدة 8 مواسم وسيظهر بصورة جيدة بالنسبة للفريق في الموسم الحالي.