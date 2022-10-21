حمادة صدقي: فيتوريا مدرب جيد فنيا .. وفرص تأهل مصر للمونديال كبيرة

يرى حمادة صدقي نجم الكرة المصرية السابق، أن روي فيتوريا مدرب منتخب مصر، فنيًا جيد.

وتابع صدقي خلال وجوده ضيفًا في برنامج بوكس تو بوكس مع الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC، كيروش كان يلعب بطريقة 4-3-3 لكنه كان عنده أزمة في وسط الملعب، برغبته في الدفع بثلاثي لاعبين إرتكاز لا يمتلكون الحلول هجوميًا وهم عمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد النني، أما فيتوريا عكس ذلك، يدفع بأحمد سيد زيزو وإمام عاشور وهذا الثنائي يمنح أفضلية هجومية للمنتخب في طريقة 4-3-3.

وواصل صدقي، أرفض لفظ المشروع، لدينا هدف نسعى لتحقيقه وهو التأهل للمونديال، ولا أعترف بلفظ المشروع.



وقال :فرص تأهل مصر للمونديال كبيرة بعد زيادة عدد المنتخبات في كأس العالم 2026.

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