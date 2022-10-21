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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سيارات

كيا نيرو EV موديل 2023 في مأزق بسبب شيفروليه بولت EUV|اعرف الحكاية

كيا نيرو 2023
كيا نيرو 2023

 

أفرجت شركة  كيا  الكورية عن قائمة كيا نيرو الهايبرد بلج إن موديل 2023 في الولايات المتحدة.

تتوفر سيارة كيا نيرو 2023 ذات المكونات الكهربائية في مستويين من التجهيز ،  هما Wind  و Wave ، بسعر يبدأ من 40.745 دولارًا و 45.745 دولارًا على التوالي وهي الأسعار التي تشمل رسوم الواجهة. تأتي فئة كيا نيرو  Wind الأساسية مجهزة تجهيزًا راقيًا  بمصابيح أمامية LED أوتوماتيكية ، ومرايا مُدفأة ، ومساحات آلية ، وزجاج معتم للخصوصية ، وباب خلفي كهربائي في الخارج، وأخيرا عجلات معدنية مقاس 17 بوصة.

 

في المقصورة الداخلية ، توفر الكروس أوفر الكهربائية بالكامل مقعد سائق كهربائي قياسي قابل لتحرك وإعادة الضبط في 8 اتجاهات مختلفة ، وتنجيد يجمع بين القماش والجلد الصناعي (مصنوع من الأوكالبتوس المعاد تدويره) ، ومقاعد أمامية مدفأة ، وعجلة قيادة مغطاة بالجلد الصناعي ، وتحكم آلي في المناخ ثنائي المنطقة مع شاشة معلومات وترفيه مقاس 10.25 و نظام آندرويد أوتو و آبل كاري بلاي بالإضافة إلى خمسة منافذ USB وشحن لاسلكي للهاتف ونظام صوتي من Harman Kardon بستة مكبرات صوت، كما تشمل حزمة نظم الأمن و السلامة من كيا ، التحكم التكيفي في ثبات السرعة والتي تأتي بشكل قياسي في الفئات المختلفة.

 

تضيف حزمة الترقيات إلى كيا نيرو 2023 فئة Wave   الأعلى في التجهيز مصابيح أمامية معاد تصميمها أكثر تطورا، ومصابيح ضباب ، ومرايا قابلة للطي كهربائيًا، وفتحة سقف، ومقاعد للركاب كهربائية قابلة للتعديل بثماني اتجاهات مختلفة، وإعدادات ذاكرة السائق ، وتنجيد كامل من الجلد الصناعي ، ومقاعد أمامية مدفأة ومهواة ، وعجلة قيادة مدفأة.

تتميز سيارة كيا نيرو 2023 ببطارية تعمل بجهد 64.8 كيلو واط في الساعة ، مما يتيح نطاقًا يصل إلى  253 ميلاً في الشحنة الواحدة، تعمل البطارية بمحرك كهربائي مثبت في المقدمة بقوة 150 كيلوواط (201 حصان) ، وتأتي بنظام دفع أمامي، يستغرق شحن البطارية من 10 إلى 80 % حوالي 45 دقيقة عند توصيلها بشاحن سريع للتيار المستمر ، وفقًا لشركة كيا.

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مشكلة "كيا  نيرو" موديل 2023 الأساسية أنها تأتي بأسعار أغلى من المنافسين من نفس فئتها، على سبيل المثال، تعتبر أعلى في السعر بكثير من سيارة شيفروليه بولت EUV موديل  2023 ، والتي تبدأ من 28195 دولارًا فقط وتصل إلى 37885 دولارًا، وذلك قبل الخصم الضريبي الفيدرالي الذي لم تعد Niro EV مؤهلة له. بالنظر إلى فرق السعر الكبير جدا مع التشابه الواضح في الإمكانيات ومدى سير سيفروليه بولت الذي يصل إلى البالغ 247 ميلاً، كيا  نيرو ستكون في تحد كبير السنة المقبلة.

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