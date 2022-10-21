استعدادات استباقية لاستقبال فصل الشتاء في الأقصر

تابع اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، وأحمد أبو عيش سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر، الاستعدادات المكثفة لأعمال إدارة الأقصر للمياه والصرف والعاملين بها بقيادة اللواء محمد يحي رئيس شركة المياه والصرف بالأقصر، والتي تقوم بأعمال تطهير شبكات الصرف وتطهير جميع بالوعات الأمطار ورفع مطابق الصرف الصحي مع مستوي الطبقة الأسفلتية تحسبا لحدوث أي انسدادات بشبكة صرف المدينة وامتصاص أي تراكمات للمياه بكورنيش النيل وشوارع المدينة المختلفة بالتنسيق والتعاون مع رؤساء الأحياء والمرور ومديرية الطرق بالأقصر.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بالتنسيق المستمر مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لاتخاذ الإجراءات والاستعدادات الاستباقية لاستقبال فصل الشتاء والأمطار والسيول المتوقعة، والتنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة توقعات سقوط الأمطار ومدى كثافتها.



وأوضح المهندس أبو النجا عرابي مدير عام إدارة الأقصر للمياه والصرف الصحي، أن حملات التطهير تتواكب مع استعدادات الشركة لاستقبال فصل الشتاء وموسم الأمطار والسيول، حيث إن سقوط أمطار بكميات كثيرة ينعكس على زيادة كميات المياه المنصرفة والتى تستقبلها شبكات الصرف الصحي، مشيرا إلى أنه تم وضع خطة انتشار مسبقة لمعدات الطوارئ أثناء التعامل مع الأمطار .

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