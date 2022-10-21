الإسكان: إنشاء 39 مدينة من الجيل الرابع منذ 2014

أكد الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان والمشرف على قطاع تخطيط المشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية، أن الدولة المصرية تبنى جمهورية جديدة ومصر جديدة ، حيث نعمل على 61 مدينة جديدة منهم 39 مدينة من مدن الجيل الرابع منذ عام 2014 حتى اليوم .

وأضاف وليد عباس، خلال حواره مع الإعلامية منى العمدة ، مقدمة برنامج هنا الجمهورية الجديدة ، الذي يبث على قناة النهار، أن هناك طفرة كبيرة في التعامل مع المستثمرين والاستثمار مع القطاع الخاص والتحول الرقمى ومدن ذكية تساعد على جودة الحياة ورفاهية المواطن ونوفر كل الخدمات وسبل المعيشة التي توفر راحة وآمان للمواطنين وفرص عمل .

وأوضح معاون وزير الإسكان ، أن العاصمة الإدارية ستكون نموذج للمدن الذكية على مستوى العالم لأن بها طفرة نوعية لم تحدث قبل ذلك في خدماتها ومرافقها ونوعية الخدمات الموجودة وطرق النقل والمواصلات موجودة، وهناك أكبر حديقة في العالم وهى النهر الأخضر وهى حديقة مركزية موجودة لرفاهية المواطنين ، موضحا أن كل المدن بها مناطق خضراء كبيرة.