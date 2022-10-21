من غير قرعة .. بشرى من الإسكان لتملّك الأراضي الجديدة | فيديو

أكد الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان والمشرف على قطاع تخطيط المشروعات، بهيئة المجتمعات العمرانية أن الدولة المصرية تهتم بالسكن الاجتماعى وجودته، حيث نبنى على 25 % فقط لتوفير حياة جيدة للمواطنين قاطنى هذه المدن، ونترك 75 % مخصصة للأراضى الخضراء والطرق والخدمات، كما أن إنشاء مركز شباب ونادٍ ضمن الأولويات خلال بناء مدن الإسكان الاجتماعى.



وأضاف عباس، خلال حواره مع الإعلامية منى العمدة ، مقدمة برنامج هنا الجمهورية الجديدة ، الذي يبث على قناة النهار، أن سحب قطعة أرض من أي مستمر يكون الخيار الأخير، حيث نساعد المستثمر حال وجود أي تعثر لأى مستثمر ، ونعطى له فرصة إذا وصل إلى نسبة تنفيذ 35 % لمدة سنة زيادة فرصة بمقابل مادى بسيط يستطيع أن يحرك به المشروع إذا وصل 85 % نتيح له سنة زيادة ولو وصل لـ 90 % نعطى له سنة زيادة وعندما يصل لنسبة 95 % يعتبر لدينا المشروع قد اكتمل وبالتالي لا نسحب الأراضي من المطور وهناك صعوبة أن نسحب منه الأرض بل ندعمه.



وأوضح معاون وزير الإسكان ، أنه تم توفير آلية جديدة للمواطنين يمكنهم أن يحصلون على قطعة أرض بسهولة ويسر دون قرعة ويتم توفير أراضٍ حسب الطلبات التي تأتى لنا وسيتم الطرح في شهر ديسمبر المقبل ولو هناك أكثر من طلب نطرح المزيد.



وتابع معاون وزير الإسكان : قمنا بعمل طفرة في العمران لم تحدث في العالم أجمع، كما أن الدول بدأت تنظر لمصر في منظومة المدن الجديدة بشكل يميزها ما بين 106 دولة.