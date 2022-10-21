عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فستان أنيق.. لجين عمران تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة| شاهد

لجين عمران
لجين عمران

تحرص الفنانة والإعلامية السعودية لجين عمران علي مشاركة جمهورها احدث اطلالتها وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"


وخطفت لجين الأنظار بفستان انيق باللون البيج؛ ليبرز رشاقتها وقوامها الممشوق، ومن الناحية الجمالية، تركت خصلات شعرها تنسدل على ظهرها بشكل ويفى ولامع، ووضعت مكياجًا ناعمًا وإختارت أحمر شفاه باللون النود الناعم.

 

لجين عمران من مواليد 26 أكتوبر 1977، وهي إعلامية سعودية عملت كمقدمة برامج فى عدة محطات ذاع صيتها منذ تقديمها لبرنامج "صباح الخير يا عرب".

 

لجين هى شقيقة الفنانة أسيل عمران والتى ظهرت فى كليب تامر حسنى ناسينى ليه، وسبق وعملت لجين فى تلفزيون البحرين حيث قدمت عام 2004 برنامج «الحال مع لجين»، بعد ذلك شاركت فى تقديم برنامج «يا هلا» .


مسيرة لجين عمران العملية


وانتقلت لجين عمران عام 2002 إلى البحرين لمواصلة العمل المصرفي في "سيتي بنك" في قسم الفيزا لتحصيل الديون، ومن بعدها في «فتون إديو تينمنت» كمديرة عمليات حتى عام 2004، ثم انتقلت للمجال الإعلامي من خلال العمل كمذيعة في تلفزيون البحرين.

 
وعملت لجين عمران في تلفزيون البحرين، حيث قدمت عام 2004 برنامج «الحال مع لجين»، وبعد ذلك شاركت في تقديم برنامج «يا هلا» على قناة روتانا خليجية، شكل انتقالها لتقديم برنامج «صباح الخير يا عرب» على إم‌ بي‌ سي 1 نقلة نوعية في طبيعة البرامج التي قدمتها.


وقدّمت لجين عمران أمسيات شعرية في مهرجان الدوحة الثقافي عام 2005، ومهرجان هجن الرئاسة في أبوظبي، حيث كرمت في كلا المهرجانين.


ومارست لجين عمران مهنة الصحافة الورقية من خلال صفحة ثابتة مثيرة للجدل في إحدى المطبوعات السعودية، واختيرت من قبل «دار الصدى الإماراتية» كأكثر شخصية مؤثرة في الشباب لعام 2009، كأفضل مذيعة لعام 2009 في مجلة "زهرة الخليج".
 

 

IMG_٢٠٢٢١٠٢١_١٤٣٢٥٨
IMG_٢٠٢٢١٠٢١_١٤٣٢٥٨
لجين عمران إطلالة ساحرة الفنانة والإعلامية أسيل عمران فستان الإعلامية السعودية لجين عمران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرجالة آذوني في حياتي.. القصة الكاملة لاحتفال سيدة المحلة بعيد ميلادها بفستان الزفاف

سبب الطلاق.. حسام حبيب يفجر مفاجأة عن والدة شيرين

مفاجأة صادمة للطلاب .. أمطار رعدية الأسبوع الدراسي المقبل والأرصاد تحذر

قانون العمل الجديد.. إجازات تمنح لأول مرة وزيادة المرتبات

بشرى سارة .. قناة رياضية تذيع 22 مباراة مجانا في كأس العالم

قولي مش هتسيبيني .. فيديو مؤثر لـ ابنة شيرين بعد احتجاز والدتها بمصحة

الوقت مناسب للشراء .. اِعرف سعر الذهب عيار 21 في ختام اليوم |فيديو

غياب هؤلاء عن مباراة السوبر | مَن المتضرر الأهلي أم الزمالك ؟

ترشيحاتنا

ستاندرد آند بورز تؤكد تصنيف مصر عند B/B مع نظرة مستقبلية مستقرة

اكتشاف جداريات آشورية في الموصل يعود تاريخها إلى 2700 سنة

بعد ارتفاع أسعار الدقيق|مصير رغيف العيش المدعم.. ورد مجلس الوزراء

كيفية التعامل مع الشائعات؟.. الإفتاء: 5 أعمال تقيك عقوبة هذا الإثم

حسام حبيب يروي تفاصيل التعدي على شيرين: "نازلة حافية ومفتوح عليها مطواة"

باريس سان جيرمان يهزم أجاكسيو بثلاثية نظيفة في الدوري الفرنسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسلحة ثقيلة ومؤلفات جيدة.. أوكرانيا تخطف الأنظار في معرض فرانكفورت للكتاب

تحذير لطلاب المدارس.. عصائر معلبة ضارة بالصحة في الأسواق

أقوى من الفياجرا.. مشروب يعالج الضعف الجنسى |تعرف عليه

أتقل حلق فى العالم.. رضوى الشربيني تثير ضجة بإطلالة جديدة|شاهد

فيديو

نهاية رونالدو .. هل سيغيب عن البرتغال في كأس العالم؟

تخفيض 25 % في هذه الحالة.. تفاصيل جديدة بشأن رسوم التصالح بمخالفات البناء

مئات الإصابات بـ إنفلونزا الخنازير في الكويت | فيديو بـ تفاصيل الأزمة

أقصر فترة حكم.. بريطانيا في مفترق طرق بعد استقالة رئيسة الوزراء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ