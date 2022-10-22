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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اتركه فورا.. أطعمة يجب تجنبها لمرضي سرطان القولون

إترك هذا الطعام فورا:
إترك هذا الطعام فورا: 6 أطعمة يجب تجنبها لسرطان القولون

هناك العديد من أنواع السرطان ، أحدها سرطان المعدة أو القولون يُعرف أيضًا باسم سرطان المستقيم أو سرطان القولون أو سرطان المعدة، ويحدث هذا عندما يبدأ الورم بالنمو في المعدة أو الأمعاء يحدث في الأمعاء الغليظة للمعدة، يُعتقد أنه بسبب نمط الحياة الخامل وعادات الأكل الخاطئة، زادت حالات الإصابة بسرطان القولون بسرعة حتى بين الشباب.

كان سرطان المعدة يصيب كبار السن ولكن الآن يمكن أن يحدث في أي عمر وعادة ما تبدأ على شكل كتل صغيرة من الخلايا تسمى السلائل ، والتي تتكون في داخل الأمعاء.

بمرور الوقت يمكن أن تتحول بعض هذه الأورام الحميدة إلى سرطان القولون من خلال الفحص في الوقت المناسب والتعرف على الأعراض ، يمكن للأطباء المساعدة في الوقاية من سرطان القولون عن طريق إزالة الأورام الحميدة قبل أن تتحول إلى سرطان.

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ما هي أعراض سرطان القولون

وفقًا لمايو كلينك ، إذا تأثرت الأمعاء ، فقد يحتاج الشخص فجأة للذهاب إلى المرحاض أربع أو خمس مرات في اليوم، وهو أكبر أعراضه إذا لم يكن هناك راحة حتى بعد حركة الأمعاء، فقد يكون ذلك علامة على وجود ورم بصرف النظر عن هذا، فإن آلام البطن والنزيف من المستقيم وفقر الدم هي أيضًا أعراضه أخبرنا بمن هو الأكثر عرضة لخطر الإصابة بسرطان القولون وما الأطعمة والمشروبات التي يمكن أن تسببه.

من هو المعرض لخطر الإصابة بسرطان القولون

يمكن أن تكون مشكلة وراثية. إذا تم تشخيص إصابة أحد أفراد عائلتك بهذا السرطان قبل سن 40 أو 50 ، فأنت في خطر أكبر. يجب أن تخضع لتنظير القولون قبل حوالي خمس سنوات من بلوغك هذا العمر. بعد ذلك ، يجب أن تخضع لتنظير القولون كل ثلاث إلى خمس سنوات. بصرف النظر عن هذا ، فإن السمنة وإدمان الكحول والتدخين ونمط الحياة غير الصحي والنظام الغذائي غير المتوازن هي عوامل رئيسية.

 

ما هي الأطعمة التي تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون


وفقًا لتقرير صادر عن Harvard Health ، هناك العديد من أسباب الإصابة بسرطان القولون ، بما في ذلك سوء التغذية. إذا كنت تتبنى عادات الأكل التالية ، فقد تكون أكثر عرضة للخطر.

هناك خطر أكبر من تناول الطعام بشكل متكرر خارج الأطعمة والأطعمة المصنعة واللحوم وما إلى ذلك.


قد يعرضك عدم تناول الألياف للخطر


يزيد تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من النشا والكربوهيدرات من مخاطر الإصابة
السكر والدقيق هما أكبر أعداء المعدة


يمكن أن يقي الاكتشاف المبكر من الإصابة بسرطان القولون

إذا كنت تعاني من آلام في البطن ونزيف في المستقيم وبعض الأعراض المصاحبة لفقر الدم ، فيجب عليك فحصها بشكل صحيح وفي الوقت المحدد. يمكن أن يساعد الاكتشاف المبكر للأعراض في العلاج المناسب.

كيفية الوقاية من سرطان القولون

يوصي الأطباء بأن يخضع الأشخاص المعرضون لخطر الإصابة بسرطان القولون لفحص سرطان القولون في سن 45 عامًا تقريبًا. خاصة أولئك الذين لديهم تاريخ عائلي يجب أن يفكروا في إجراء الفحص عاجلاً. بصرف النظر عن هذا ، اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا ، وتجنب الكحول وممارسة الرياضة والتحكم في الوزن وتجنب التدخين.

سرطان القولون سرطان سرطان الثدي سرطان المستقيم سوء التغذية

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