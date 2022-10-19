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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سهر الصايغ تدعم حملة محاربات سرطان الثدي |شاهد

الفنانة سهر الصايغ
الفنانة سهر الصايغ

شاركت الفنانة سهر الصايغ في حملة دعم للسيدات محاربي سرطان الثدي، مع مؤسسة بهية عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وأعربت سهر الصايغ، عن تأثرها بقصص أبطال السرطان الملهمة، وعزيمتهم في محاربة المرض، وتفاعل معها عدد كبير من رواد السوشيال ميديا.

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وكانت قد شاركت سهر الصايغ  فى بطولة مسلسل "المداح - أسطورة الوادي" بطولة حمادة هلال، أحمد عبدالعزيز،  هبة مجدى ، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، كمال أبورية، ولاء الشريف، حنان سليمان، عفاف رشاد، هلا السعيد، وضيف الشرف أحمد بدير، وأخرين من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

سرطان الثدي مسلسل المداح الفنانة سهر الصايغ محاربات سرطان الثدي السرطان

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