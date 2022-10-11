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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. سهر الصايغ تخطف الأنظار بابتسامة مشرقة ولوك كلاسيك

سهر الصايغ
سهر الصايغ

شاركت الفنانة سهر الصايغ متابعيها صورة جديدة لها ، في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وخطفت سهر ، قلوب جمهورها بإبتسامة مشرقة ولوك كلاسبك، بملامحها المميزة وتسريحة شعرها، نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

وشاركت سهر الصايغ  فى بطولة مسلسل "المداح - أسطورة الوادي" بطولة حمادة هلال، أحمد عبدالعزيز،  هبة مجدى ، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، كمال أبورية، ولاء الشريف، حنان سليمان، عفاف رشاد، هلا السعيد، وضيف الشرف أحمد بدير، وأخرين من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.
 

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IMG_٢٠٢٢١٠١١_١٦٣٦٥٣
ابتسامة مشرقة الفنانة سهر الصايغ إطلالة كلاسيك صورة جديدة أحدث ظهور

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