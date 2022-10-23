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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فيديو مرعب.. هندي يقبل رأس أكثر أفعى سامة في العالم

رجل يقبل أفعى ملك
رجل يقبل أفعى ملك الكوبرا

انتشر مقطع فيديو مرعب عبر مواقع التواصل الاجتماعي لرجل في الهند يقبل أكثر أفعى سامة في العالم (ملك الكوبر)ا على رأسها دون خوف.

نشر أحد مشاهير إنستجرام في الهند ويدعى «سوراب جادهاف» مقطع فيديو لخبير ثعابين يقترب من أفعى ملك الكوبرا السامة من أجل تقبيلها.

وبالفعل بعد لحظات، نجح الرجل في زرع قبلة على رأس الأفعى،  التي بدت مستسلمة ومتقبلة للوضع بسلام.

في النص المرفق بالفيديو ذكر جادهاف اسم خبير الثعابين وهو «فافا سوريش» خبير في الحفاظ على الحياة البرية وحماية الثعابين.

3 آلاف عضة ثعبان

يشتهر فافا بالتعامل مع الثعابين وإنقاذها، كما تعرض من قبل للدغات الثعابين السامة، حيث اصطاد أكثر من 38000 ثعبان وتلقى أكثر من 3000 لدغة أفعى وفقًا لموقع Newsminute.

https://www.instagram.com/reel/Cj65IUUpUM_/?igshid=YmMyMTA2M2Y=


 

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