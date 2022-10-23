رمضان عبدالمعز: النبي مر بأزمة مالية شديدة وكان يعيش لشهرين على التمر والماء

قال الشيخ رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي، إن المؤتمر الاقتصادي يوضح الأزمة الاقتصادية وأثرها على الدول، مستشهدَا بقول الله تبارك وتعالى: "ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء"، موضحًا أن البأساء يقصد به الفقر والضيق.

أضاف عبد المعز خلال برنامجه لعلهم يفقهون على دي ام سي أنه من الممكن أن يضيق الله على عباده في فترة زمنية معينة"، لافتًا إلى أن النبي، صلى الله عليه وسلم، مر بأزمة مالية شديدة في بيته، ومر عليه شهرين ولا يوجد في بيته نار، وكان يعيش لشهرين على التمر والماء، مؤكدًا أن ملف الاقتصاد كله في يد الله عزوجل.



وأشار رمضان عبد المعز إلى أن الأقدار الكونية التي لا دخل للإنسان بها نحن مؤمنين بها فقط ومسلمين لله، إنما أي قدر للإنسان دخل فيها سيحاسب عليها، والله أمرنا بالبحث والسعي والعمران.