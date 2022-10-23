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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

رمضان عبد المعز عن المؤتمر الاقتصادي: المجتمع متكاتف ويدعم دولته.. فيديو

رمضان عبد المعز
رمضان عبد المعز

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامى، تعليقا على جلسات المؤتمر الاقتصادى اليوم، إن الكل يدلى بدلوه فالراعى داعما يأخد بيد الراعية، والراعية داعما للراعى، لافتا إلى أن المجتمع متكاتف ويدعم دولته، الجميع فى علاقة متبادلة، مثلما قال الله سبحانه وتعالى إلى سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم "وشاورهم فى الأمر".

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وتابع رمضان عبد المعز، خلال تقديمه حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد، حديثه بالدعاء إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، قائلا: "اللهم يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وفق رئيس جمهوريتنا، لما تحب وترضى، وخذ بناصيته، إلى البر والتقوى، وأهدى بهداك، وأجعل عمله كله فى رضاك، ويسره لليسرى، وجنبه العسرى، اللهم أمده بمدد من عندك، اللهم وفقه لما فيه صلاح البلاد والعباد".

وانطلقت اليوم الأحد فعاليات اليوم الأول من "المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022"، الذى تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري؛ بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية، لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.

وتتضمن أجندة المؤتمر العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة، وفق ثلاثة مسارات أساسية، حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثانى على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية فى برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التى تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية فى عدد من القطاعات ذات الأولوية.

 

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